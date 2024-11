OL-ASSE : Pierre Sage prévient ses joueurs

Pour son premier derby à la tête de l’OL, Pierre Sage a connu la victoire grâce à un but d’Alexandre Lacazette. Après la rencontre, le technicien rhodanien était heureux, bien qu’il n’est pas été totalement satisfait dimanche soir. «Il y a cette seconde période dans laquelle on a clairement baissé de régime. Il y avait certainement un aspect psychologique mais aussi tactique. On a trop reculé et offert des opportunités à notre adversaire. À l’image des égalisations qu’on a subies lors des matches précédents. Je suis content d’avoir gagné mais je reste vigilant sur notre performance globale.»

La suite après cette publicité

Il a ensuite ajouté quand on lui a parlé de la cinquième place au classement des Gones : «aujourd’hui mon souci, c’est avant tout de mieux jouer sur deux périodes. On doit améliorer celle qui n’est pas bonne. Quand on enchaînera des matches complets du début à la fin, et on en est capable, le classement sera encore meilleur.» Ses joueurs savent ce qu’ils doivent faire !