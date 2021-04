Aleksander Ceferin annonce de grosses sanctions pour les membres fondateurs de la Super League

La suite après cette publicité

C'est le sujet qui a passionné la planète foot pendant une semaine. Ce projet mort-né de Super League, auquel certains dirigeants croient cependant encore, va laisser des traces et témoigne d'une certaine rupture entre les clubs de foot les plus puissants de la planète et le reste. Logiquement contre ce projet dès le départ, l'UEFA compte en tout cas sévir fort avec ces douze clubs fondateurs, même si neuf d'entre eux se sont retirés dans les jours qui ont suivi l'annonce initiale. Dans un entretien accordé au Daily Mail, le président de l'institution qui régit le football européen a promis des sanctions.

« Chacun doit assumer les conséquences de ce qu'il a fait et nous ne pouvons pas prétendre que rien ne s'est passé. [...] Ce qu'ils ont fait n'est pas correct et nous verrons dans les prochains jours ce que nous devons faire », a ainsi lancé le Slovène, avant de préciser qu'il y aura tout de même des sanctions d'une gravité différente : « pour moi, il y a une nette différence entre les clubs anglais et les six autres. Ils se sont retirés les premiers et ont admis avoir commis une erreur ».

Les clubs anglais, moins fautifs

« Il faut avoir de la grandeur pour dire: "je me suis trompé". A mon sens, il y a trois groupes dans ces 12: les six clubs anglais, les trois autres qui sont sortis ensuite et après ceux qui pensent que la Terre est plate (en référence au trio Real Madrid-Barça-Juve, NDLR) et que la Super League existe encore. Il y a une grande différence entre ceux-ci. Mais tout le monde sera tenu pour responsable. De quelle manière, nous verrons », a ajouté Ceferin.

Autant dire que des équipes comme Arsenal ou les deux clubs de Manchester, pour ne citer qu'eux chez nos amis britanniques, vont recevoir des sanctions plus légères que les deux ogres espagnols et la Juventus. Ces trois dernières écuries doivent donc s'attendre au pire, et certains médias évoquaient même une expulsion des compétitions européennes pour une courte durée... On en saura plus dans les prochains jours.