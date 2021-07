Uhlsport dévoile les maillots du FC Cologne pour la saison 2021-2022

Après s'être maintenu in extremis en Bundesliga en passant par les barrages, le FC Cologne va devoir réagir pour réaliser une meilleure saison 2021-2022 et ne pas se faire de frayeurs. Pour préparer au mieux la prochaine campagne, le Bayern Munich attend les hommes de Steffen Baumgart ce samedi 17 juillet en match amical et les supporters auront d'ailleurs l'occasion de découvrir l'une des nouvelles tuniques dévoilées par Uhlsport.

Notamment connue pour fournir les ballons de la Ligue 1, la marque allemande équipe le club fondé en 1948 depuis trois ans et va vivre sa dernière campagne puisqu'à partir de la saison 2022-2023, c'est Hummel qui va prendre le relais. Dès son arrivée à Cologne, Uhlsport a montré beaucoup de respect pour l'ADN du club triple champion d'Allemagne en mettant en avant ses couleurs traditionnelles à travers des designs très sobres. À la rentrée, Ellyes Skhiri et ses partenaires arboreront des tuniques aux designs qui s'éloignent de ce que les supporters ont pris l'habitude de voir depuis l'arrivée de la marque allemande.

Depuis le début de la saison 2011-2012, le blanc a définitivement pris la place du rouge sur le maillot domicile et ainsi retrouvé la place qu'il tenait dans les années 1980. Le rouge n'a cependant pas totalement disparu et se présente à travers de fines rayures horizontales qui amènent un côté original jusque-là jamais vu sur la tunique principale. Les logos du club et de l'équipementier, le bout des manches et le sponsor maillot sont également recouverts de rouge alors qu'un short et des chaussettes blanches complètent cette tenue.

Si le rouge a presque totalement déserté le maillot domicile depuis 2011, il est en revanche au cœur de la tunique secondaire et se dévoile dans un design très original rempli de motifs ton sur ton. Une touche de blanc accompagne également ce coloris vif en se présentant sur les manches, le sponsor maillot et le logo Uhlsport. Enfin, un short et des chaussettes rouges complètent la tenue avec laquelle les joueurs de Cologne se déplaceront lors de la campagne 2021-2022.

Comme lors de la saison 2018-2019, le troisième maillot des Boucs se dévoile dans un coloris noir. La particularité de ce maillot c'est qu'il est blackout ou totalement noir à l'image du dernier maillot extérieur de la Mannschaft, puisque les logos ainsi que le sponsor maillot sont tons sur tons. Alors certes, du blanc et du rouge, qui sont les couleurs historiques des pensionnaires du RheinEnergieStadion, se présentent tout de même subtilement sur le col et le bout des manches.