L2 : Le Mans écrase Pau
Troisième de Ligue 2, Le Mans a terrassé Pau (4-0) à l’occasion de l’ultime match de cette 29e journée, ce lundi soir. Au Stade Marie-Marvingt, les Manceaux ont dominé leurs sujets grâce à un doublé de Dame Guèye en première période (26e et 40 s.p). La formation de Patrick Videira a ensuite corsé l’addition dans le dernier quart d’heure avec des réalisations de Lucas Bretelle (78e) et d’Antoine Rabillard (83e).
Au classement, Le Mans creuse l’écart dans la course à la troisième place, avec cinq points d’avance sur le Red Star (4e). Les Manceaux sont bel et biens partis pour disputer les barrages d’accession à la Ligue 1. De son côté, Paul est 11e et a dit adieu à l’objectif top 5. Les joueurs de Thierry Debes comptent huit unités de retard sur Reims (5e).
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