Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue 2

L2 : Le Mans écrase Pau

Par Kevin Massampu
1 min.
Le Mans - Pau @Maxppp
Le Mans 4-0 Pau

Troisième de Ligue 2, Le Mans a terrassé Pau (4-0) à l’occasion de l’ultime match de cette 29e journée, ce lundi soir. Au Stade Marie-Marvingt, les Manceaux ont dominé leurs sujets grâce à un doublé de Dame Guèye en première période (26e et 40 s.p). La formation de Patrick Videira a ensuite corsé l’addition dans le dernier quart d’heure avec des réalisations de Lucas Bretelle (78e) et d’Antoine Rabillard (83e).

La suite après cette publicité

Au classement, Le Mans creuse l’écart dans la course à la troisième place, avec cinq points d’avance sur le Red Star (4e). Les Manceaux sont bel et biens partis pour disputer les barrages d’accession à la Ligue 1. De son côté, Paul est 11e et a dit adieu à l’objectif top 5. Les joueurs de Thierry Debes comptent huit unités de retard sur Reims (5e).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 2
Le Mans
Pau

En savoir plus sur

Ligue 2 Ligue 2 BKT
Le Mans Logo Le Mans FC
Pau Logo Pau
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier