Le Real Madrid surveille Jules Koundé

Jules Koundé était l'une des plus grosses ventes de l'histoire des Girondins de Bordeaux en partant au FC Séville contre 25 millions d'euros. En Espagne, le jeune défenseur de 21 ans a réussi à s'imposer. Dans l'équipe de Julen Lopetegui, il a été 25 fois titulaire pour former un duo efficace avec Diego Carlos. Résultat : seulement 34 buts encaissés en championnat et une 4e place synonyme de Ligue des Champions.

Une bonne saison donc qui attire les regards du Real Madrid. Selon ESPN, les Merengues surveilleraient de près l'évolution du défenseur français de 21 ans. Outre l'incontournable Sergio Ramos et Raphaël Varane, la hiérarchie au poste de défenseur central au Real peut-être floue. Eder Militao, arrivé de Porto l'été dernier, a montré quelques bonnes dispositions sans réellement convaincre. Et l'avenir de Nacho reste en suspens, lui qui n'a disputé que 16 rencontres cette saison.