MLS : Emil Forsberg rejoint les New York Red Bulls

C’était dans l’air depuis plusieurs semaines, c’est désormais officiel. En quittant Leipzig, comme pressenti depuis plusieurs semaines, Emil Forsberg reste dans la sphère Red Bull en rejoignant les New York Red Bulls ce samedi. Arrivé en 2014 en Allemagne, le meneur de jeu suédois de 32 ans n’était plus considéré comme un titulaire aux yeux de Rose cette saison et son contrat expirait en 2025.

La suite après cette publicité

Dans son communiqué, la franchise américaine a donné plus de détails sur cette transaction de prestige : «les Red Bulls de New York ont ​​finalisé le transfert de l’international suédois Emil Forsberg du RB Leipzig en attendant la réception de son visa et de son ITC, le club l’a annoncé aujourd’hui. Forsberg signera en tant que joueur désigné pour un contrat de trois ans jusqu’en 2026 avec une option pour 2027.» Alors que Messi a fait basculer la MLS dans un autre monde, la venue de Forsberg va encore plus renforcer le niveau technique du championnat d’outre-Atlantique.