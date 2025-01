OM - Strasbourg : les compositions officielles

Ce dimanche, la 18e journée de Ligue 1 offre un joli choc entre l’Olympique de Marseille et le Racing Club de Strasbourg. A domicile, les Phocéens s’articulent dans un 3-4-2-1 avec Geronimo Rulli dans les cages derrière Lilian Brassier, Leonardo Balerdi et Derek Cornelius. Le milieu de terrain est assuré par Bilal Nadir et Pierre-Emile Höjbjerg tandis que Luis Henrique et Ulisses Garcia assurent les postes de pistons. Devant, Mason Greenwood et Adrien Rabiot sont associés derrière Neal Maupay.

De leur côté, les Alsaciens s’organisent dans un 3-2-4-1 avec Dorde Petrovic qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Guéla Doué, Mamadou Sarr et Ismaël Doukouré. Habib Diarra et Andrey Santos se retrouvent dans l’entrejeu avec Dilane Nanasi et Abdoul Ouattara dans les couloirs. En pointe, Emanuel Emegha est soutenu par Sebastian Nanasi et Félix Lemaréchal.

Les compositions

Olympique de Marseille : Rulli - Brassier, Balerdi, Cornelius - Luis Henrique, Nadir, Höjbjerg, Garcia - Greenwood, Maupay, Rabiot

RC Strasbourg : Petrovic - Doué, Sarr, Doukouré - Diarra, Andrey - Bakwa, Lemaréchal, Nanasi, Ouattara - Emegha

