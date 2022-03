Le retour très émouvant de Christian Eriksen avec le Danemark

La suite après cette publicité

«Il était parti. On a pratiqué un massage cardiaque, c'était un arrêt cardiaque. À quelle distance étions-nous (de la mort) ? Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre aux détails de pourquoi c'est arrivé. Mais nous avons dû commencer un massage cardiaque et provoquer un choc car il était parti. Tout a fonctionné d'une manière ou d'une autre, donc je ne sais pas vraiment quoi dire», lâchait il y a neuf mois le médecin de la sélection danoise Morten Boesen il y a neuf mois. Victime d'un arrêt cardiaque le 12 juin dernier lors du premier match de l'Euro 2020 du Danemark contre la Finlande (défaite 1-0), Christian Eriksen avait fait peur à la planète football. Passé près du drame, le milieu offensif aux 109 capes et 36 buts sous les couleurs danoises ne semblait plus avoir un avenir dans le football. En effet, cette question de la suite de sa carrière était devenue bien secondaire quant à l'importance de la vie humaine. Bien que touché par l'événement, Christian Eriksen est sûrement le seul qui n'a jamais eu de doute sur la suite. Puisque depuis le début, il voulait revenir sur les terrains et jouer à nouveau avec le Danemark.

Une persévérance folle

En août dernier, il témoignait déjà de cette envie de rejouer au plus vite. Une position alors très contestée par les médecins. Pourtant, à force de persévérance, de travail et d'une hygiène de vie irréprochable, Christian Eriksen a soulevé des montagnes. Parti de l'Inter Milan car il ne pouvait pas jouer en Serie A avec un défibrillateur sous-cutané, il se cherchait un nouveau défi. Il se montrait d'ailleurs très rassurant début janvier : «physiquement, je suis à nouveau en forme, je dois donc me remettre au football et prouver que je peux à nouveau atteindre ce niveau. C'est très important, je veux jouer avec l'équipe nationale à la Coupe du monde. Mon rêve est de rejoindre l'équipe nationale et de jouer à Parken (stade de Copenhague où il a eu son arrêt cardiaque, ndlr) encore. Je veux montrer que ce qui s'est passé au Championnat d'Europe était unique. Encore une fois, ce sera au sélectionneur d'estimer mon niveau, mais mon cœur n'est pas un obstacle.»

Clairement dans un excellent niveau physique, Christian Eriksen a convaincu le club anglais de Brentford de miser sur lui en toute fin de mercato. « Le défi consistait davantage à surmonter ce qui s'était réellement passé. Vous voulez que tout revienne à la normale. [...] Nous avons la chance de pouvoir reprendre une vie normale à Brentford. Mon objectif est d'être à nouveau vu comme Eriksen, le joueur de classe mondiale. J'ai reçu le feu vert des médecins, que je suis capable d'être Christian, le footballeur. Bien sûr, j'aurai toujours le pacemaker avec moi, et tout le monde aura le souvenir de ce qui s'est passé, mais c'est maintenant le moment de créer de nouveaux souvenirs et de regarder vers l'avenir », expliquait-il juste après sa signature chez les Bees. Reprenant tranquillement la compétition, il a débuté le 26 février dernier, il y a un mois lors d'une défaite 2-0 contre Newcastle. Titulaire les deux matches suivants où son équipe a battu Norwich (3-1) et Burnley (2-0), contre qui il a délivré une offrande), Christian Eriksen s'est vu récompenser avec un retour en sélection.

Le Covid-19 n'a pas bouleversé ses plans

«Mon objectif est de jouer la Coupe du monde au Qatar, j'ai envie de jouer. C'est mon état d'esprit depuis longtemps. C'est un objectif, mon rêve. Mais que je sois sélectionné, c'est une autre histoire. Mais c'est mon rêve de revenir. Je suis sûr que je peux revenir, car je ne me sens pas différent», avait-il révélé il y a quasiment trois mois quand son retour semblait imminent. Dans une sélection toujours aussi forte et qui s'est facilement qualifiée pour la Coupe du monde 2022, Christian Eriksen voulait dire une fois pour toute adieu au passé et redevenir le capitaine de son pays. Si la reprise va être douce, elle aurait même pu ne pas avoir lieu puisqu'il a été touché par le Covid-19 au début du rassemblement. Finalement, il a intégré l'équipe ce mardi et son coach Kasper Hjulmand a été rassurant : «Christian s'entraîne ce matin et subit quelques tests. Et s'il ne se passe rien d'inattendu, il sera avec nous mercredi soir.»

Eriksen tilbage i landsholdstruppen!

Landstræner, Kasper Hjulmand, har netop offentliggjort truppen til de kommende testkampe mod hhv. Holland og Serbien, hvor Christian Eriksen var på listen over de 23 udvalgte.#ForDanmark #landsholdet #herrelandsholdet pic.twitter.com/5lxfEVG9su — Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) March 15, 2022

Alors que le Danemark se déplace aux Pays-Bas ce samedi pour défier les Oranjes, Christian Eriksen ne débutera pas, mais pourra peut-être entrer en jeu à la Johan Cruyff Arena, le stade de l'Ajax Amsterdam, club qui l'a lancé en professionnel le 17 janvier 2010 contre le NAC Breda. Mais si jamais les aléas du match font qu'il ne rentre pas en jeu, il est prévu qu'il puisse évoluer mardi prochain contre la Serbie. Un match qui se déroule au Parken de Copenhague, lieu de son arrêt cardiaque lors du dernier Euro. «Il est fort probable que Christian débute sur le banc contre les Pays-Bas. Il a eu le Covid-19 mardi dernier et a perdu quatre à cinq séances d'entraînement jusqu'à ce qu'il recommence à s'entraîner dimanche. Mais Christian sera prêt à 100% pour jouer dès le début dans le Parken mardi contre la Serbie. Christian a l'air fort physiquement. Il est très solide sur le plan footballistique et m'a impressionné la dernière fois que je l'ai vu contre Burnley, où il était le meilleur joueur sur le terrain» a noté Kasper Hjulmand. Le drame a finalement accouché d'une belle histoire et Christian Eriksen est devenu plus que jamais un modèle de persévérance et de combativité. Peu importe la suite, il a déjà gagné son combat.