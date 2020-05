Comment l'OM peut trouver 60 M€

On le sait maintenant, c'est le grand bazar à l'Olympique de Marseille. Jeudi dernier, Andoni Zubizarreta, le directeur sportif, et le club annonçait que les deux parties se séparaient. La crainte a donc commencé à se propager concernant un départ d'André Villas-Boas, l'entraîneur, puisque ce dernier avait indiqué lier son avenir à celui de son ami espagnol. Jacques-Henri Eyraud a déjà offert une prolongation à son coach, qui a été déclinée. Et pour cause, le Portugais veut disposer d'une équipe compétitive pour l'année prochaine. Le hic est là. Selon diverses informations, l'OM va devoir récupérer 60 millions d'euros sur le marché des transferts. En se basant sur les valeurs proposées par le site spécialisé Transfermarkt voici comment le club phocéen pourrait trouver la somme convenue.

Boubacar Kamara (milieu de terrain, 20 ans, fin de contrat en 2022) : défenseur central repositionné milieu de terrain par André Villas-Boas, l'international espoir tricolore formé à l'OM, dispose de quelques clubs intéressés par ses récentes performances. Manchester City, Manchester United, Chelsea et Arsenal, sans compter récemment le Paris Saint-Germain suivent avec intérêt le minot de 20 ans qui rêve de disputer l'Euro 2021 avec l'Equipe de France. Sous contrat jusqu'en juin 2022, ce pur produit du centre de formation de l'OM est probablement celui qui possède une belle côte. Celle-ci est estimée, pour l'heure à 27 millions d'euros.

Duje Caleta-Car (défenseur central, 23 ans, fin de contrat en 2023) : le défenseur central international croate a repris des couleurs cette saison sous les ordres d'André Villas-Boas et aux côtés d'Alvaro Gonzalez. Lors de sa première saison, il a été mal intégré par Rudi Garcia et c'est seulement cette année qu'on a pu admirer sa qualité défensive et ses longues - et précises - ouvertures. Doté d'un profil qui peut plaire chez les grands clubs européens, il reste jeune (23 ans). Pisté par Naples pour remplacer Kalidou Koulibaly, à combien son prix est-il estimé ? 20 M€. Acheté 19 M€ au RB Salzsbourg, le finaliste de la Coupe du Monde 2018 ne permettra pas au club olympien de réaliser une belle plus value, mais permettra au moins de renflouer les caisses en cas d'offre au prix du marché.

Morgan Sanson (milieu de terrain, 25 ans, fin de contrat en 2022) : avant la pandémie, l'ancien Montpelliérain était celui qui était le plus annoncé partant. La Premier League lui faisait même les yeux doux. Auteur d'une belle saison (30 matches, 5 buts et 4 passes décisives), il semblerait qu'il ait conclu un accord, l'été passé, pour rester une année avant de s'envoler vers d'autres cieux. Côté à 22,5 M€, le natif de Saint-Doulchard s'est rapproché de Pini Zahavi, qui n'aura probablement aucun mal à lui trouver un point de chute. Seul problème, la gourmandise de Jacques-Henri Eyraud qui réclamerait entre 35 et 40 M€ pour le laisser filer. Un prix exorbitant qui devrait freiner bien des ardeurs.

Bouna Sarr (latéral droit, 28 ans fin de contrat en 2022) : recruté pour deux millions d'euros à Metz avant la presque deuxième saison de Marcelo Bielsa, le latéral droit n'est pas le joueur qui a la plus grosse cote, mais il est celui dont le profil devrait intéresser quelques écuries. Milieu offensif reconverti latéral par Rudi Garcia, Bouna Sarr a prouvé sa valeur, sa fiabilité à un poste où les spécialistes se font rares en Europe. Sa valeur estimée est en baisse, crise oblige, et se situe aux alentours de 6,5 M€. Nous vous révélions que l'Atlético Madrid, le FC Séville mais aussi West Ham étaient intéressés. Il y aura donc de quoi faire !