Max Eberl drague ouvertement Florian Wirtz

Le Bayern Munich semble décidément très fan de Florian Wirtz. Pièce maîtresse du Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, l’Allemand explose encore une fois tous les compteurs cette saison, avec notamment 9 buts et 10 passes décisives en 21 matchs de Bundesliga. Uli Hoeneß, président d’honneur des pensionnaires de l’Allianz Arena, avait ouvertement déclaré que son club souhaitait acquérir le milieu de terrain de 21 ans, et Max Eberl a décidé de remettre une pièce dans la machine.

Alors que les deux équipes s’affrontent ce samedi dans un choc à l’importance capitale (18h30), le directeur sportif du Bayern a été interrogé sur une possible association entre le joyau de son rival et Jamal Musiala, dans des propos relayés par Bild : « Nous l’avons déjà vu lors de l’Euro ! Nous avions alors dit que l’Allemagne était de retour et que nous nous en réjouissions. Je trouve que les deux ont déjà montré ensemble ce dont ils sont capables. Avec les footballeurs exceptionnels, c’est simple : ils peuvent s’entendre ! Parce qu’ils ont tout simplement cette intelligence de jeu, ce sentiment, cette compréhension - chacun avec ses points forts. Il ne fait aucun doute qu’ils peuvent très, très bien jouer ensemble. » Sur le papier, ce duo pourrait effectivement faire des ravages.