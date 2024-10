Barcelone : Wojciech Szczęsny assume sans scrupule de fumer

Wojciech Szczęsny l’assume : il lui arrive parfois de fumer des cigarettes. Une pratique qui n’a jamais fait bon ménage avec le sport, surtout au niveau professionnel, mais qui n’affecterait pas son niveau de performances, selon lui en tout cas. Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo, le portier polonais s’est expliqué sur le sujet, alors que plusieurs photos de lui en train de pétuner ont refait surface sur les réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

«C’est quelque chose que je ne changerai pas dans ma vie personnelle, et ce n’est l’affaire de personne si je fume. Cela ne m’affecte pas sur le terrain. Je travaille deux fois plus dur. Et je ne le fais pas devant les enfants pour ne pas avoir de mauvaise influence sur eux. Parfois, quelqu’un me prend en photo caché derrière les arbres, là où je ne peux pas les voir. Cela ne dépend pas de moi.»