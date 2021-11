Tottenham : la première soirée compliquée d'Antonio Conte

La suite après cette publicité

Son arrivée était très attendue. Après le départ de Nuno Espirito Santo en cours de saison, Tottenham avait décidé de miser sur Antonio Conte le 2 novembre dernier pour tenter de redonner vie à des Spurs en difficulté depuis le lancement de la saison 2021-2022. Et dans un premier temps, le technicien italien a réalisé de belles choses. Face au Vitesse Arnhem en Ligue Europa Conférence, ses hommes lui ont offert une victoire (3-2) pour son premier match sur le banc deux jours après sa nomination. Derrière, en Premier League, Harry Kane et ses partenaires ont fait match nul contre Everton (0-0) avant de disposer de Leeds United (2-1). Mais la série a déjà pris fin jeudi soir.

Dans un match très important dans l'optique de la première place du groupe G en C4, Tottenham s'est cassé les dents sur la formation slovène du NŠ Mura, 5e de son championnat. Alors que Kane avait égalisé en seconde période, le club londonien - à dix après l'expulsion de Ryan Sessegnon - a craqué dans le temps additionnel sur un but de Marosa (90e+4). Résultat, les Spurs sont rentrés en Angleterre avec une défaite 2-1 dans leurs valises et surtout une bien mauvaise nouvelle. Car avec ce résultat, l'équipe d'Antonio Conte finira au mieux deuxième derrière le Stade Rennais, et devra donc passer par les seizièmes de finale... Un premier couac pour l'ancien coach de l'Inter, qui a admis après ce revers qu'il y avait encore beaucoup de travail.

«Je ne suis pas un magicien»

«Je dois être honnête et vous dire qu'après trois semaines et demie, je commence à comprendre la situation. Je peux vous dire qu'elle n'est pas simple, car en ce moment, le niveau de Tottenham n'est certainement pas très élevé. Il y a un écart important avec les meilleures équipes en Angleterre. Je suis ici pour travailler, ici pour améliorer la situation. Nous devons faire preuve de patience, je suis ici parce que je sais qu'il y a des problèmes à résoudre», a déclaré le coach de 52 ans avant de poursuivre après la débâcle des siens, sur la pelouse d'un club crée en 2012 et qui n'avait jamais remporté la moindre rencontre européenne avant d'accueillir les Spurs.

«Je suis heureux d'être ici, mais en même temps, je dois être honnête et vous dire que nous devons beaucoup travailler pour améliorer la qualité de l'équipe. La seule magie que je puisse faire est de travailler, apporter mes méthodes, mes idées du football. Mais tout le monde doit comprendre que nous avons besoin de temps. Je ne suis pas un magicien, j'ai trouvé des joueurs qui veulent travailler et qui ont un grand sens du devoir, mais parfois cela ne suffit pas.» Pour les coups de baguette magique, il faudra donc patienter. En attendant, Tottenham et Antonio Conte devront déjà rebondir dimanche en Premier League contre Burnley.