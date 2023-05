Ligue Europa Conférence : la Fiorentina vient à bout du FC Bâle et rejoint West Ham en finale !

Si l’affiche de la finale de Ligue des Champions qui opposera l’Inter Milan à Manchester City est désormais connue, l’ultime choc de la Ligue Europa Conférence se décidait ce jeudi soir. Renversant au match aller (2-1), West Ham devait conserver son avantage sur la pelouse de l’AFAS Stadion. Opposés aux Néerlandais de l’AZ, les Londoniens se présentaient en 4-2-3-1 et David Moyes décidait de faire confiance au même onze qu’à l’aller. Alphonse Areola et Kurt Zouma débutaient cette rencontre décisive.

Les Hammers assurent leur place en finale !

Face au 4-2-3-1 des Bataves, emmenés par Vangelis Pavlidis en pointe, les Hammers résistaient parfaitement. Mieux encore, les coéquipiers de Declan Rice se montraient dangereux, à l’image de Lucas Paqueta qui trouvait le poteau des Bataves (25e). Apathique offensivement, l’AZ tentait de revenir au retour des vestiaires. Si Hatzidiakos butait sur Areola (66e), Kehrer, d’une passe trop appuyée, procurait lui quelques frayeurs aux siens (81e). Malgré tout, West Ham tenait bon et validait finalement sa place pour la grande finale prévue à Prague, le 7 juin prochain, sur une réalisation tardive de Pablo Fornals (0-1, 90+1e).

La demi-finale retour entre le FC Bâle et la Fiorentina interrompue !

Dans l’autre rencontre du soir, la Fiorentina était dos au mur en terres suisses. Défaite sur le fil (1-2) par le FC Bâle, jeudi dernier, la Viola se devait donc de créer l’exploit au St. Jakob-Park. Organisés en 4-3-3 avec Gonzalez, Brekalo et Cabral sur le front de l’attaque, les Italiens débutaient timidement cette partie mais trouvaient finalement la faille peu après la demi-heure de jeu. Sur un corner de Biraghi, Gonzalez plaçait une tête piquée rageuse et permettait aux siens de revenir à égalité sur l’ensemble des deux rencontres (0-1, 35e).

La Fiorentina retrouvera les Hammers !

Trop attentistes, les Bâlois subissaient les vagues de la Viola et Marwin Hitz, déjà décisif face à Bonaventura (34e), sortait une nouvelle fois le grand jeu devant le milieu offensif italien de 33 ans (41e). Après la pause, Ikoné faisait son entrée en jeu et les Florentins maintenaient la pression. Peu inquiétant, les locaux trouvaient pourtant la faille sue l’une de leurs rares offensives. Alerté par Pelmard sur l’extrémité gauche de la surface, Amdouni se débarrassait de Julio avant d’enrouler du droit pour tromper Terracciano (1-1, 55e).

Virtuellement éliminée, la Fio ne baissait pas les bras et s’en remettait encore à Nicolas Gonzalez. Après un centre de Dodo, l’attaquant argentin réveillait les siens d’une frappe croisée du gauche qui laissait Hirtz sans réponse (1-2, 72e). Dans les derniers instants, la Fiorentina martyrisait la défense helvète mais ni Bonaventura (80e) ni Milenkovic (81e) ne trouvaient la faille. Tout allait donc finalement se jouer en prolongation. Si les Bâlois frappaient en premier sur une belle frappe d’Amdouni, captée par Terracciano (92e), Jovic faisait lui briller Hitz (94e). Impérial, le portier suisse se distinguait encore face à Bonaventura (100e).

Interrompue quelques instants suite à un malaise cardiaque d’un supporter, la rencontre reprenait finalement et Jovic manquait une nouvelle balle de match. Servi par Dodo et seul près des 5,50 mètres, l’attaquant serbe voyait sa reprise du droit filer au-dessus de la transversale du FCB (120+3e). Alors qu’on se dirigeait vers une séance de tirs au but décisive, l’incroyable se produisait. Tel un héros, Antonin Barak trouvait la faille et permettait à la Fio de rejoindre les Hammers en finale !

