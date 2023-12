FC Barcelona-Girona : les compos probables

C’est jour de choc en Catalogne. Surprenant deuxième de Liga, Girona se déplace sur la pelouse de son voisin du FC Barcelone, troisième, ce dimanche à 21h. Un choc qui, au-delà de cette rivalité locale naissante, prend encore plus d’épaisseur avec le nul du Real Madrid, leader, sur la pelouse du Betis ce samedi (1-1). En cas de victoire, le Barça pourrait surfer sur sa bonne dynamique et permettre un sacré resserrement entre les trois équipes au sommet du championnat ibérique. Pour ce faire, Xavi devrait reconduire le même onze qui s’est imposé face à l’Atlético de Madrid lors de la dernière journée d’après la presse espagnole. Et ce malgré la rencontre face au Royal Antwerp en Ligue des Champions mercredi prochain. Ainsi, alors que Jules Koundé et Andreas Christensen devraient encore être alignés dans l’axe de la défense, Ronald Araujo et Joao Cancelo devraient animer les côtés de cette même arrière-garde. Absent de longue date, Marc-André Ter Stegen sera encore remplacé par Inaki Pena qui a brillé lors de ses dernières sorties.

Le séduisant milieu de terrain composé de Pedri, Frenkie de Jong et Ilkay Gundogan, impérial face aux Colchoneros, devrait également soutenir l’attaque qui devrait être animée par Raphinha, Robert Lewandowski et Joao Felix. En face, Girona pourrait prendre la première place en cas de succès. Un objectif alléchant qui amène Michel à aligner son équipe-type. Eric Garcia, qui a vécu une aventure compliquée avec son club formateur la saison passée, sera aligné en charnière centrale avec Daley Blind tandis que Yan Couto et Miguel devraient être les deux latéraux. L’attaque prolifique composée d’Artem Dovbyk, Viktor Tsygankov et Savinho devrait être soutenue par un entrejeu de qualité avec Aleix Garcia, Ivan Martin et David Lopez alors que Paulo Gazzaniga gardera les buts catalans. Vous l’aurez compris, les deux entraîneurs ont sorti l’artillerie lourde pour ce match qui comptera assurément dans la course aux places européennes voire au titre.