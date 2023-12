FC Barcelone : c’est l’heure du tournant pour Iñaki Peña

Un vrai coup dur. Comme craint depuis quelques semaines, Marc-André ter Stegen a fini par se résoudre. Il s’est fait opérer du dos suite à des douleurs chroniques aux lombaires. Cela devenait trop important à supporter et même risqué pour la suite de sa carrière. Il espère revenir pour les 8es de finale de la Ligue des Champions en février prochain. Pour le FC Barcelone, c’est évidemment une mauvaise nouvelle, tant l’Allemand est déterminant dans les succès récents du club, à commencer par cette dernière Liga record : 26 clean sheets en 38 journées pour 18 buts encaissés. Du jamais vu. Ça valait bien un trophée Zamora du meilleur gardien de la saison.

Un gardien peut en cacher un autre au FC Barcelone. Les Blaugranas sont en train de l’apprendre à leurs dépens. Sans leur titulaire habituel depuis 2016 (ter Stegen était en concurrence avec Claudio Bravo pour sa première saison), les Catalans sont bien obligés de faire confiance à la doublure officielle depuis un an et demi : Iñaki Peña. Celui qui a été formé en même temps qu’un certain Arnau Tenas et dont il est toujours proche, a enfin une autoroute devant lui pour s’imposer dans son club de coeur. Forcément, cela comporte des risques mais son expérience récente et plus ancienne montre que le Barça a de quoi voir venir. Le gardien de déjà 24 ans joue probablement les matchs les plus importants de sa carrière.

«Un héros nommé Iñaki Peña»

Sa prestation face à l’Atlético de Madrid a rassuré tout le monde (1-0). Très concentré dans ses interventions et ses prises de balle, Peña a surtout sauvé les trois points de la victoire en allant chercher ce coup-franc de Depay dans sa lucarne, puis en repoussant cette dernière occasion de Correa, le tout dans les ultimes minutes du match. C’est la première fois qu’il parvenait à préserver son but dans un match d’importance. «Iñaki a dissipé tous les doutes à son sujet. En trois matchs, il a fait oublier que ter Stegen était indisponible. Les Culers dorment paisiblement après avoir vu sa prestation», écrivait Sport dans un article titré «Un héros nommé Iñaki Peña». Il faut maintenant remettre ça sur la durée.

Cela tombe bien car ce dimanche (21h), le Barça a rendez-vous avec Gérone pour un choc pas vraiment attendu en début de saison. Pourtant, c’est bien le petit voisin qui est 2e au classement, 4 points devant Barcelone (3e). Même si la saison est encore longue, une victoire des Blanquivermells mettrait à mal les ambitions du champion en titre. Une certaine pression que le natif d’Alicante semble en capacité d’absorber, lui qui a déjà vécu les chaudes ambiances turques du temps de son prêt à Galatasaray il y a un an et demi (8 matchs en six mois). Il avait d’ailleurs été bon durant l’absence de Muslera, avant de céder la place à l’Uruguayen lors de son retour de blessure.

Une carapace imperméable à la pression

«Iñaki était déjà un gardien sûr, avec un très bon pied et sobre dans le but, confirme l’un de ses formateurs à Sport, José Bermúdez. Il n’avait rien de spectaculaire, mais était très efficace. J’ai surtout été impressionné par la même chose qui continue de m’étonner aujourd’hui : sa capacité à gérer les émotions. Comment il est capable d’obtenir de grandes performances dans des situations de stress ou de pression.» Une qualité que le gardien d’1m84, plutôt petit pour son poste, n’a visiblement pas perdue. Pas plus que sa volonté de réussir au plus haut niveau. Mundo Deportivo révèle cette anecdote. Peña fut le seul à se présenter à l’entraînement ce mercredi, alors que Xavi avait accordé un jour de repos.