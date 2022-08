Real Madrid : Casemiro plus proche que jamais de Manchester United

Il y a les feuilletons qui durent et qui durent et qui... durent. Frenkie de Jong le sait. Et puis, il y a Casemiro. Annoncé ce mardi dans les petits papiers de Manchester United, le milieu de terrain du Real Madrid pourrait bel et bien quitter l'Espagne lors de ce mercato estival. Indéboulonnable sous le maillot madrilène, le Brésilien de 30 ans est, en effet, tout proche de rejoindre les Red Devils.

Dernier de Premier League après un départ catastrophique en championnat, le club mancunien, balayé par Brentford le week-end dernier, reste malgré tout ambitieux sur ce marché des transferts. Dans cette optique, le board de Man U ne cesse de multiplier les pistes pour renforcer un effectif qui a d'ores et déjà montré toutes ses faiblesses. De Antony à Cody Gakpo en passant par Frenkie de Jong ou encore Malo Gusto, Manchester United est ainsi prêt à enflammer la fin de ce mois d'août. Et le début des hostilités devrait d'ailleurs avoir lieu dès demain.

Visite médicale dès vendredi pour Casemiro ?

Selon les dernières informations de Marca, Casemiro pourrait, en effet, faire un saut vendredi à Manchester pour passer une visite médicale ! Si l'intéressé et Florentino Pérez, le président des Merengues, n'ont pas encore parlé de la situation comme le précise le média espagnol, l'opération pourrait, elle, se faire aux alentours des 60 millions d'euros.

De son côté, Carlo Ancelotti considère Casemiro comme un élément indispensable mais les arrivées récentes d'Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouameni pourraient l'amener à revoir sa position. Une chose est sûre, Manchester United semble prêt à tout pour se renforcer. Une ambition qui pourrait, très rapidement, mettre fin au trio historique Casemiro-Kroos-Modric. Une occasion en or pour l'ex-Monégasque et l'ancien Rennais, précédemment cités, de se faire une place durable dans l'entrejeu madrilène. À moins que Bruno Guimarães bouscule la hiérarchie.