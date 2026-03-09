Ligue 2 : Reims arrache le nul en fin de rencontre face à Dunkerque

La course à la promotion s’annonce passionnante pour cette fin de saison en Ligue 2. Bien que Troyes et l’ASSE aient pris le large en tête du classement et semblent bien partis pour s’adjuger les deux places qui assurent la montée dans l’élite, plusieurs équipes sont en bataille pour se qualifier via les barrages. Ce lundi soir, Dunkerque se déplaçait sur la pelouse de Reims en clôture de la 26e journée de Ligue 2. Un choc entre deux équipes qui luttent pour sécuriser leur billet pour les barrages.

Et après un mois de février où ils ont enchaîné quatre 0-0 en championnat, Reims ne s’est pas relancé avec un nouveau match nul face aux Nordistes. Malgré une belle entame, les Rémois ont concédé l’ouverture du score juste avant la pause sur une réalisation de Robinet (0-1, 40e). Au retour des vestiaires, le score est resté inchangé pendant longtemps. Finalement, sur un centre du dangereux Akieme, Keito Nakamura a égalisé au bout du temps additionnel (1-1, 90+5e). Avec ce nul frustrant, Dunkerque loupe une belle opération et stagne à la septième place. De son côté, Reims enchaîne avec un cinquième nul à la quatrième place.