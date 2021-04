Le casse-tête de Ronald Koeman avant le Clasico

Ronald Koeman a dû profiter de la trêve internationale pour plancher sur une fin de saison chargée. Finaliste de la Coupe du Roi, le Barça (62 pts) est également engagé dans une lutte à trois avec l'Atlético de Madrid (66) et le Real Madrid (60) en championnat et conserve ses chances d'être sacré. Mais il va devoir bien appréhender les prochains chocs. A commencer par son déplacement à Madrid, pour y disputer un Clasico toujours chaud, le 10 avril prochain (30e journée). Et pour tenter de prendre sa revanche sur un rival qui l'avait battu 3-1 au Camp Nou en octobre dernier, le club blaugrana devra pouvoir compter sur toutes ses forces. Chose qui semble bien incertaine si l'on regarde le tableau des joueurs avertis, qui sont sous le coup d'une suspension. En effet, avant le déplacement chez Zizou, le FC Barcelone doit affronter le Real Valladolid, lundi, pour le compte de la 29e journée.

Avant cette rencontre, aussi décisive que la suivante, Frenkie de Jong et Leo Messi sont au bord de la suspension. S'ils venaient à être avertis face aux Pucelanos, ils rateraient le prochain match. C'est à dire le Clasico. Ronald Koeman va donc devoir décider de préserver ou non ses deux cracks face au 16e de Liga. D'un côté, Frenkie de Jong, qui a disputé les 270 minutes complètes des trois matchs avec les Pays-Bas pendant la trêve et pourrait avoir besoin de repos. Son profil plus défensif est plus propice aux cartons. D'autre part, Lionel Messi, qui s'est reposé pendant deux semaines, en raison du report des rencontres internationales de la zone CONMEBOL, et a certainement des fourmis dans les jambes. Ronald Koeman décidera-t-il de se priver des deux joueurs qu'il a le plus utilisé depuis sa prise de fonction ? Anticipera-t-il le match d'après ? Réponse lundi soir.