Le nouvel hommage de Pep Guardiola à Leo Messi

Les carrières de Pep Guardiola et de Lionel Messi sont étroitement liées. Les deux hommes se sont aidés mutuellement à grimper au sommet du football mondial, l'Espagnol entraînant l'Argentin (entre 2008 et 2012) alors qu'il était encore un très jeune joueur. Ensemble, ils ont notamment remporté deux Ligue des Champions (2009 et 2011) et c'est en grande partie grâce à la Pulga concède le technicien de Manchester City sur Telemundo Sport. «Ce que je lui dois ? Tout. Tout, tout, tout (il le répète encore). Il m’a rendu plus compétitif. Nous avions un groupe de joueurs impressionnant, il y avait beaucoup de stars qui ont créé une alchimie unique entre elles. Sans lui, nous aurions gagné aussi. Mais autant ? Impossible.»

Guardiola a ensuite remercié le gaucher avec un certain humour puisque c'est grâce à lui, après la Barça, qu'il a pu signer au Bayern puis en Angleterre. «Je lui dois une bouteille de vin pour le remercier de tous les contrats qu’il m’a fait signer». Enfin, après avoir rappelé que remporter la Copa America devait être un soulagement, il espère voir Messi à son meilleur niveau pour ce qui devrait être sa dernière Coupe du monde en novembre prochain. «J’espère qu’il sera en forme physiquement, qu’il s’entraînera bien et qu’il arrivera fort. Ce n’est pas facile d’être Lionel Messi dans le monde du football.»