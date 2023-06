JT Foot Mercato : ça part dans tous les sens à l’Inter

L’Inter est sur tous les fronts

Ce n’est plus une surprise, Milan Skriniar ne sera plus un joueur de l’Inter à la fin du mois. Le slovaque a lui-même confirmé son arrivée au PSG pendant une conférence de presse organisée par sa fédération. Pour l’instant, rien n’a été officialisé. L’autre certitude, c’est le retour de Romelu Lukaku à Chelsea. Ce dernier pourrait rebondir en Arabie saoudite selon nos informations. Mais d’après celles de Sky Sport Italia, le vice-champion d’Europe tente de le conserver. Et l’Inter est bien décidé à garder Edin Dzeko. Sauf que le Bosnien est maintenant convoité par d’autres clubs. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, Fenerbahçe s’est positionné sur le buteur interiste. Nicolo Barella pourrait aussi se laisser convaincre par un départ. D’après The Telegraph, Newcastle va tout faire pour recruter l’Italien. Un montant de 58 millions d’euros pourrait suffire à boucler la signature. Bon, il faut donc des renforts maintenant. Selon les dernières informations de Relevo, Kalidou Koulibaly n’entrerait pas dans les plans de Chelsea pour la saison à venir et pourrait être prêté au club italien. Libre de tout contrat, Jordi Alba pourrait rebondir à l’Inter selon la Cadena Ser. Puis la jeune pépite uruguayenne Fabricio Díaz a tapé dans l’œil des Interistes, ce serait même une priorité d’après Mundo Deportivo. Son équipe actuelle, le Liverpool FC Montevideo, réclame seulement 6 millions d’euros pour le laisser partir. Enfin, l’Inter apprécierait fortement le profil de Mattéo Guendouzi si l’OM est ouvert à un départ du joueur.

Le Bayern cible une priorité du PSG

Ces derniers jours, nous vous avions révélé que les dirigeants parisiens ont tout mis en œuvre pour attirer Lucas Hernandez, et le Français a donné sa priorité au projet du PSG malgré la volonté du Bayern de le prolonger. Du coup, les Bavarois ont ciblé son successeur, et ce sera Kim Min-jae, le pilier du Napoli. Un dossier pas si simple pour le Bayern, car selon nos informations, Newcastle, Chelsea, Manchester United et le PSG sont sur le coup. Pour se démarquer, le Bayern est disposé à lui offrir un salaire annuel XXL de 10 M€ selon nos informations.

Les officiels du jour

C’est officiel, Sunderland annonce la venue de Bellingham. Vous vous en doutez bien, on ne parle pas de Jude Bellingham cette fois, mais de son petit frère, Jobe Bellingham. Le cadet de la fratrie, âgé de 17 ans, s’est engagé avec Sunderland, club de Championship, ce mercredi. Et Ruben Baraja prolonge à Valence. Arrivé au club en février dernier pour aider à redresser le club qui coulait totalement et filait vers la relégation, le coach avait réussi l’exploit de maintenir le club. Ce jeudi, Valence a annoncé la prolongation de son manager jusqu’en 2025 en saluant son travail des derniers mois. Alors qu’il était pressenti à un départ en fin de saison, Mostafa Mohamed reste au FC Nantes. L’option d’achat de l’attaquant égyptien a été levée ce mercredi en échange d’un chèque estimé à 6 M€. Le joueur de 25 ans est maintenant lié aux Canaris jusqu’en 2027.