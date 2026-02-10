Le frère d’Ansu Fati sous enquête de la police pour agression sexuelle

La police catalane aurait lancé une enquête suite à des accusations d’agression sexuelle envers le frère d’Ansu Fati, actuel joueur de l’AS Monaco. Une Néerlandaise qui avait fait la fête à Barcelone dans la boîte de nuit Shoko avec Fatinho, le frère de l’ailier espagnol aurait été victime d’agression sexuelle dimanche matin en périphérie de Barcelone selon ABC.

La victime aurait déclaré qu’elle s’était réveillée nue aux côtés de Fatinho Junior et elle soupçonnerait ce dernier de l’avoir agressé sexuellement sous l’emprise de substances illicites. Conduite à l’hôpital, aucune drogue n’a été retrouvée dans son organisme même si c’est assez fréquent dans ce genre de situation et que le corps peut éliminer les substances en quelques heures. Une enquête a été lancée et l’entourage de Fatinho a nié les événements et les accusations.