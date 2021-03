La belle initiative d'Alphonso Davies

Le parcours d'Alphonso Davies (20 ans) n'est pas ordinaire et force le respect. Né dans un camp de réfugiés au Ghana, il a ensuite rallié le Canada où il a pu exaucer son rêve de devenir footballeur professionnel. Celui qui est aujourd'hui le latéral gauche titulaire du Bayern Munich n'oublie pas son parcours et se montre investi. En effet, le Haut-commissariat pour les réfugiés qui fait partie de l'ONU (Organisation des Nations Unies) vient d'annoncer que le joueur rejoignait l'organisation en tant qu'ambassadeur.

«Je suis fier de rejoindre l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, en tant qu’Ambassadeur de bonne volonté. Mon propre vécu me donne envie de m’engager en faveur des réfugiés, de faire connaître leurs parcours et de contribuer à améliorer concrètement leur vie» a annoncé le joueur sur le site du HCR. De par son histoire et sa trajectoire, Alphonso Davies se sent totalement impliqué et veut que le grand public comprenne l'importance de venir en aide aux réfugiés. «Je veux expliquer au grand public combien il est important d'aider les réfugiés, où qu'ils se trouvent, dans des camps ou en ville, dans les pays voisins d'un conflit ou dans des pays de réinstallation comme le Canada» a souligné le joueur. Une brillante initiative de la part d'Alphonso Davies qui force le respect. Le Canadien n'oublie pas ses difficultés passées et veut venir en aide au plus grand nombre.