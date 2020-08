Abidal, Koeman, Messi: la mise au point de Josep Maria Bartomeu en pleine crise du FC Barcelone

Ces derniers jours sont pour le moins agités à Barcelone. L'humiliation infligée par le Bayern en Ligue des Champions vendredi dernier (8-2) va encore laisser des traces et Quique Setién a déjà pris la porte. Ronald Koeman va arriver sur le banc de touche, et de nombreux changements sont prévus dans l'effectif barcelonais. Autant dire que Josep Maria Bartomeu et ses hommes de main vont avoir du boulot dans les prochains mois. Le président barcelonais s'est d'ailleurs exprimé sur Barça TV, où il a abordé de nombreux sujets.

Et le premier dossier qui a été évoqué est celui qui fait parler à Barcelone aujourd'hui, à savoir le départ d'Eric Abidal, qui n'est donc plus le secrétaire technique du deuxième de la dernière édition de Liga. « C'est lui qui nous a communiqué qu'il souhaitait quitter son poste, c'est une décision personnelle. Je le remercie pour ces années de travail. Il a été un bon collaborateur. Sa décision est de partir, nous devons l'accepter », a expliqué Josep Maria Bartomeu, qui a ensuite été interrogé sur Ronald Koeman.

Il y a de l'argent pour recruter

« Si rien ne se complique, Koeman sera l'entraîneur que nous annoncerons, et qui portera cette équipe et ces joueurs vers l'avant avec un projet différent. C'est un coach que les Culés connaissent bien. Pas qu'en tant que joueur, mais aussi en tant qu'entraîneur. On mise sur lui parce qu'on le connaît bien, on sait comment il pense et comment jouent ses équipes. Son expérience aussi, parce qu'il était dans la dream team de Johan Cruyff, il connaît le Barça et la façon dont nous voyons le foot », a confié le dirigeant blaugrana.

« La rénovation de l'effectif sera aussi profonde que nécessaire pour que le nouveau projet puisse avoir du succès. On tentera de tout gagner. C'est un objectif, une nécessité, une volonté. Elle sera aussi profonde qu'il le faudra. On a reçu des offres oui. Pour Ansu Fati par exemple. Le Barça reçoit beaucoup d'offres. Certaines sont directement refusées par les joueurs parce qu'ils ne veulent pas partir. Fati a une grosse cote, beaucoup de clubs le veulent, mais on ne veut pas le vendre et il le sait. Neymar ? Aller chercher un joueur qui est dans un club qui ne veut pas le vendre c'est impossible. Lautaro Martinez ? Ils jouent la Ligue Europa, on attendra le prochain entraîneur et la direction sportive pour voir comment ils voient l'avenir. Le Barça a de l'argent. Le problème, c'est la masse salariale. On doit la réduire pour recruter de nouveaux joueurs », a expliqué Bartomeu au sujet du mercato.

Bartomeu ne tremble pas pour Messi

Il a ensuite désigné les joueurs intransférables, parmi lesquels ter Stegen, Messi, Frenkie de Jong, Clément Lenglet, Nelson Semedo et Antoine Griezmann. Quant à Philippe Coutinho, qui sera de retour au club cet été, il a confirmé qu'il était tout à fait possible qu'il reste au club. Tout dépendra de Ronald Koeman. Le tout, avant d'aborder l'épineux cas Messi, qui menacerait de partir dès cet été : « Messi veut terminer sa carrière au Barça, il l'a dit plein de fois. J'ai parlé avec Koeman et il m'a dit que Lionel Messi est le pilier de son projet. Il est sous contrat jusqu'en 2021. Je parle régulièrement avec lui et surtout avec son père. Ils savent qu'il y a un nouveau projet avec un nouvel entraîneur. C'est le numéro 1 et il est avec nous ». De quoi rassurer les fans barcelonais...