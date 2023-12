Le deal XXL proposé par le Napoli pour Mohamed Simakan

Pilier du RB Leipzig depuis son arrivée en Allemagne en 2021, Mohamed Simakan est aujourd’hui considéré comme l’un des défenseurs les plus prometteurs de sa génération. Capable d’évoluer aussi bien à droite qu’en défense centrale, l’ancien Strasbourgeois est aux portes de l’Équipe de France et fait l’objet de nombreuses convoitises notamment en Angleterre. Bien à Leipzig où il fait un tandem impressionnant avec Castelo Lukeba, Simakan, sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le RBL, n’est pas pressé de partir, d’autant que les 1/8e de finale de la Ligue des Champions et un choc face au Real Madrid se profile à l’horizon.

Un autre club qualifié pour les 1/8e de LdC a tenté très récemment sa chance pour arracher le natif de Marseille. Selon nos informations, le Napoli, qui sait que le club allemand apprécie tout particulièrement le milieu macédonien Eljif Elmas, a proposé un échange au RB Leipzig. Il s’agissait récupérer Mohamed Simakan contre une somme d’argent de l’ordre de 30-35 M€ et le milieu international macédonien. Une proposition balayée d’un revers de main par Leipzig qui n’entend pas céder son roc défensif français de 23 ans…