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Ligue 1

Vahid Halilhodzic ne restera pas au FC Nantes

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Le sélectionneur du Maroc Vahid Halilhodzic @Maxppp

À 73 ans, Vahid Halilhodzic est de retour sur le banc de touche du FC Nantes. Parti de la Jonalière en 2019, le nouveau coach des Canaris a neuf matches pour sauver le club des bords de l’Erdre. Après, il pliera bagage. C’est ce qu’il a confirmé cet après-midi en conférence de presse.

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«Je suis venu pour le FC Nantes. Rester après cette saison ? Impossible. Je suis là pour 9 matchs. Pourquoi pas plus ? Non. Je suis venu ce matin à 7h30, je vais partir vers 21h. Qui peut tenir ça ? Je dois vivre ici, je dois voir mes petits-enfants. J’ai ma femme», a-t-il confié dans des propos relayés par RMC Sport.

Pub. le - MAJ le
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