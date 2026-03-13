Vahid Halilhodzic ne restera pas au FC Nantes

À 73 ans, Vahid Halilhodzic est de retour sur le banc de touche du FC Nantes. Parti de la Jonalière en 2019, le nouveau coach des Canaris a neuf matches pour sauver le club des bords de l’Erdre. Après, il pliera bagage. C’est ce qu’il a confirmé cet après-midi en conférence de presse.

La suite après cette publicité

«Je suis venu pour le FC Nantes. Rester après cette saison ? Impossible. Je suis là pour 9 matchs. Pourquoi pas plus ? Non. Je suis venu ce matin à 7h30, je vais partir vers 21h. Qui peut tenir ça ? Je dois vivre ici, je dois voir mes petits-enfants. J’ai ma femme», a-t-il confié dans des propos relayés par RMC Sport.