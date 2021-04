PSG : Abdou Diallo est fan de la méthode Pochettino

La suite après cette publicité

Arrivé début janvier sur le banc du Paris Saint-Germain, après le licenciement de Thomas Tuchel lors des fêtes de fin d'année, Mauricio Pochettino a rapidement imposé son style. Le club parisien, leader de Ligue 1, est d'ailleurs encore en lice en Ligue des Champions et s'apprête à affronter le Bayern Munich en 1/4 de finale. Des résultats positifs pour le technicien argentin. Et il y a eu du changement avec lui, comme l'a expliqué Abdou Diallo à L'Equipe.

«La manière de s'entraîner, de se préparer a changé. Pochettino, c'est l'école anglaise. En termes d'intensité, de préparation, il y a plus de courses, à haute intensité, sur de longues distances. Deux jours après le match, on va faire du 15-15. L'idée, ce n'est pas de dire : "C'est mieux, c'est moins bien." C'est différent. Et le plus important, c'est que le groupe adhère à ce que le coach propose. Et c'est le cas», a lâché le défenseur sénégalais au moment de comparer avec Thomas Tuchel.