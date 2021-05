PSG-Reims : les compositions officielles

La dernière ligne droite. Après une saison éreintante à plus d'un titre, le Paris Saint-Germain n'a plus que trois matches à disputer avant d'enfin basculer sur l'exercice prochain. Trois rencontres à enjeu, puisque le titre est mathématiquement encore atteignable, que la place en Ligue des champions n'est pas assurée et que la finale de Coupe de France de mercredi face à l'AS Monaco peut éviter au club de la capitale une saison blanche.

Avec Presnel Kimpembe suspendu, Mauricio Pochettino place une charnière Kehrer/Marquinhos, alors que Colin Dagba remplace Alessandro Florenzi côté droit. Le double pivot est composé de Ander Herrera et Danilo Pereira, alors le trio Mbappé-Di Maria-Neymar sera aligné en pointe. De l'autre côté du terrain, David Guion fait dans le classique avec un 4-1-4-1 dense dans l'axe, où Moreto Cassamá est la sentinelle et Boulaye Dia le fer de lance.

Les compositions des équipes :

PSG : Navas - Dagba, Marquinhos, Diallo, Bakker - Danilo Pereira, Herrera - Draxler, Di María, Neymar - Mbappé

Reims : Rajkovic - Foket, Faes, Abdelhamid, Konan - Cassamá - Cafaro, Chavalerin, Munetsi, Doumbia - Dia.

