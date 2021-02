Nantes : Raymond Domenech viré, Antoine Kombouaré lui succède !

La suite après cette publicité

Dix-huitième du classement de Ligue 1 et incapable de remporter le moindre match, toutes compétitions confondues, depuis 16 matches, le FC Nantes va mal, très mal. Arrivé le mois dernier, Raymond Domenech, n'a pas réussi à inverser la tendance. En sept matches, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France n'en a remporté aucun et les amoureux du jeu à la nantaise ont sûrement eu du mal à apprécier le style minimaliste et défensif prôné par un technicien qui n'avait plus entraîné depuis 10 ans.

Toutefois, alors que les Canaris allaient affronter le RC Lens ce mercredi en 32es de finale de Coupe de France, une source interne du club indiquait que Domenech allait être débarqué. Une information qui a été officialisée dans la nuit par le FCN.

Kombouaré revient à Nantes

«Le FC Nantes annonce l’arrivée d’Antoine Kombouaré au poste d’entraîneur principal afin que le club amorce un nouvel élan pour conserver sa place dans l’élite. Par cette nomination, le club annonce également sa décision de se séparer de Raymond Domenech», indique le communiqué.

Mis en échec et donc auteur d'un retour raté sur le banc de touche, Domenech a donc été remplacé, comme cela était attendu, par un ancien de la maison jaune et vert. Reste maintenant à savoir si le Kanak aura retrouvé du peps. Après un peu plus d'un an sans club, le 19e entraîneur de l'ère Kita reste sur une expérience très difficile avec Toulouse. Club qui l'a limogé après dix défaites de rang.