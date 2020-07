PL : Jordan Henderson élu joueur de l'année en Angleterre !

Chaque année, la traditionnelle récompense du footballeur de l’année est attendue par de nombreux joueurs, et aujourd’hui, nous avons eu droit au nom du meilleur joueur de Premier League. Dans un communiqué, le Football Writers’ Association a annoncé ce matin l’heureux élu pour ce titre tant convoité. Il s’agit de Jordan Henderson. Le milieu de terrain des Reds prend la première place de ce classement et devance dans cette lutte acharnée Kevin De Bruyne (Manchester City), Marcus Rashford (Manchester United), ainsi que ses coéquipiers Virgil Van Dijk et Sadio Mané. Comptabilisant plus d’un quart des votes, ce dernier a tenu à remercier ses supporters pour ce titre honorifique qui semble lui tenir particulièrement à cœur.

« Je voudrais dire combien je suis reconnaissant du soutien de ceux qui ont voté pour moi et pour la Football Writers’Association en général. Il suffit de regarder les anciens vainqueurs, avec lesquels j’ai eu la chance de jouer ici à Liverpool, comme Stevie (Gerrard), Luiz (Suarez) et Mo (Salah) pour savoir à quel point il était prestigieux ». Une récompense que ce dernier semble dédier à l’ensemble de l’équipe et du staff sans lesquels selon lui il n’aurait rien obtenu : « je l’accepte au nom de toute cette équipe, car sans eux, je ne suis pas en mesure de recevoir cet honneur ». Un discours humble et reconnaissant, à l’image du capitaine Jordan Henderson.