Arsenal apporte son soutien à Ivan Toney

Visé par de nombreux messages racistes après la rencontre face à Arsenal ce samedi (1-1), au cours de laquelle il a été buteur, Ivan Toney a vu le club londonien monter au créneau pour lui apporter son soutien. Dans un tweet publié ce dimanche, Arsenal a, comme Brentford plus tôt dans la journée, condamné ces propos et assuré prévoir des sanctions contre leurs auteurs.

«Nous soutenons Ivan Toney et travaillons avec Brentford pour identifier ceux qui ont envoyé des injures racistes. Chez Arsenal, nous condamnons toutes les formes de discrimination et adoptons une approche de tolérance zéro. Nous appliquerons l’action la plus sévère possible à toute personne que nous pourrons identifier en train d’envoyer des messages haineux», peut-on lire dans le tweet du club.

