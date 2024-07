L’OM a 2 nouvelles belles pistes pour son mercato

L’été a démarré sur les chapeaux de roues du côté de la cité phocéenne. Pablo Longoria a fait un sacré coup en installant Roberto de Zerbi sur le banc de touche du Vélodrome, et il compte bien offrir de belles armes au coach italien. Les Marseillais ont ainsi annoncé l’arrivée de la pépite canadienne Ismaël Koné qui débarque de Watford, alors que le Brestois Lilian Brassier devrait rapidement suivre.

Bien sûr, Longoria et Benatia ne comptent pas en rester là et ils s’activent déjà sur d’autres pistes. Avec un Pau Lopez qui a de très fortes chances de partir, lui qui est notamment convoité par Côme en Serie A, l’arrivée d’un gardien titulaire s’annonce indispensable. Alors que les noms de Brice Samba et d’Ilan Meslier sont déjà sortis, La Provence explique que les dirigeants phocéens s’intéressent à Filip Jorgensen, gardien de 24 ans de Villarreal.

Un international turc dans le viseur

Du haut de ses 22 ans, il a les mêmes agents que Lopez précise le média, et l’OM a déjà commencé à discuter avec Villarreal et avec le portier danois. Même si le joueur a récemment prolongé jusqu’en 2029, un départ n’est pas à exclure, surtout qu’il y a de la concurrence dans ce dossier. L’OM doit donc agir vite, en attendant de connaître les exigences exactes de Villarreal. Cette saison, il a disputé 36 rencontres de Liga. En Allemagne cette fois, la presse dévoile une deuxième piste marseillaise : Salih Özcan.

L’international turc, présent à l’Euro avec son pays, est sur le départ du côté du Borussia Dortmund. Le prix du milieu de terrain de 26 ans a été fixé à 10 millions d’euros selon Sky Germany, un montant plutôt abordable a priori. Le Stade Rennais, Besiktas et plusieurs clubs saoudiens sont aussi sur le coup. Salih Özcan a joué 23 rencontres de Bundesliga cette saison, dont 13 en tant que titulaire.