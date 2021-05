Euro 2020, Portugal : Fernando Santos n’a pas peur de Karim Benzema

La suite après cette publicité

Adversaire de la France à l’Euro dans le Groupe F, le Portugal a dévoilé sa liste de 26 joueurs pour la compétition qui se déroulera du 11 juin au 11 juillet. À cette occasion, le sélectionneur Fernando Santos a été interrogé sur le retour de Karim Benzema avec l’Équipe de France. Et le vainqueur de l’Euro 2016 n’a pas semblé être effrayé par cette nouvelle, mieux encore, il s’est dit heureux voir KB9 reporter le maillot des Bleus.

« Jouer contre les meilleurs est toujours une bonne nouvelle. Je ne vais pas m'inquiéter. Le Portugal n'a aucune crainte. Comment pourrait-on se présenter comme des prétendants et ensuite avoir peur de nos adversaires ? Le respect est mutuel, et le Portugal a commencé à être respecté pour la qualité de son équipe et de ses joueurs », a-t-il déclaré. La France de Benzema affrontera le Portugal de son ancien partenaire Cristiano Ronaldo le 23 juin prochain.