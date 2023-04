Euro 2028 et Euro 2032 : trois candidatures viennent d’être déposées

C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel, une candidature commune réunissant l’Irlande et le Royaume-Uni (Angleterre, Écosse, Irlande du Nord et Pays de Galles) vient d’être annoncée pour l’Euro 2028. Quatre ans après la prochaine compétition qui se déroulera en Allemagne, l’Euro pourrait donc avoir lieu sur les îles Britanniques. La date finale de dépôt de candidature est fixée à aujourd’hui et un rival se présentera sur leur route, il s’agit de la Turquie.

Candidats en 2008, 2012, 2016, 2020 et 2024, les Turcs ont décidé de présenter une candidature pour l’édition 2028, mais aussi pour l’édition 2032. Cela offre ainsi une possibilité supplémentaire pour la Turquie qui sera opposée à l’Italie pour l’attribution de l’Euro 2032. Les pays hôtes de ces deux compétitions seront connus en octobre prochain.

