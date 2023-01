Maroc, Mercato : Youssef En-Nesyri a pris une décision forte pour son avenir

La suite après cette publicité

S’il y a une équipe qui a surpris tout le monde lors du dernier Mondial, c’est bien le Maroc. Les Lions de l’Atlas ont réussi à se hisser jusqu’en demies, et de nombreux joueurs ont brillé. Dans le même temps, ils se sont revalorisés sur le mercato, et ce bon tournoi mondialiste va leur permettre de rejoindre un club plus huppé dans les prochaines semaines.

Comme dévoilé en exclusivité par nos soins, Azzedine Ounahi devrait quitter Angers et c’est Naples qui semble en pole position pour s’offrir ses services. Son coéquipier du milieu de terrain Sofyan Amrabat (Fiorentina) a lui aussi, selon nos informations, de grandes chances de rejoindre un autre club, en Angleterre a priori où Liverpool et Tottenham sont intéressés. Et d’autres vont aussi avoir de belles opportunités.

À lire

Séville FC : les limites de la méthode Monchi

Non à l’Angleterre

C’est le cas de Youssef En-Nesyri, l’attaquant de Séville. Selon les informations de Marca, West Ham, qui convoite le joueur depuis longtemps, vient de formuler une offre de prêt avec option d’achat obligatoire d’un peu plus de 20 millions d’euros. Seulement, le joueur n’a pas envie de partir. L’attaquant de 25 ans, qui a déjà recalé les Hammers l’été dernier, souhaite rester à Séville, pour des raisons personnelles notamment, puisqu’il ne serait pas super enthousiaste à l’idée de vivre en Angleterre, pays qu’il a connu en étant adolescent lorsqu’il a fait un essai à Chelsea. La vie dans le sud de l’Espagne semble bien mieux lui convenir.

La suite après cette publicité

Il faut aussi signaler que West Ham lui a pourtant proposé un salaire bien supérieur à celui qu’il perçoit actuellement. Une bonne nouvelle pour l’équipe entraînée par Jorge Sampaoli ? Pas forcément, puisque les dirigeants andalous espéraient pouvoir faire une belle vente, et qu’il fait partie des rares joueurs bankables de l’effectif andalou. En cet exercice 2022/2023, l’ancien de Malaga a un peu de mal et n’a toujours pas marqué en 12 rencontres de Liga, mais il sort d’un triplé en Coupe du Roi il y a quelques jours. Ce Mondial pourrait avoir été un déclic dans sa saison…