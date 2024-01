Mercato : la tentative de la dernière chance pour David de Gea

La fin d’une belle histoire d’amour. Entre 2011 et 2023, David de Gea a défendu les couleurs de Manchester United. En fin de contrat, le portier espagnol a longtemps discuté avec sa direction avant de finalement quitter l’écurie de Premier League le 8 juillet dernier. Mais l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid ne pouvait pas s’en aller sans adresser quelques mots aux supporters ainsi qu’au club britannique. Il a donc pris sa plume pour écrire un long texte qu’il a publié sur ses réseaux sociaux personnels.

«Je tenais à envoyer ce message d’adieu à tous les supporters de Manchester United. Je tiens à exprimer ma gratitude et ma reconnaissance inébranlables pour l’amour que j’ai reçu au cours des 12 dernières années. Nous avons accompli beaucoup de choses depuis que mon cher Sir Alex Ferguson m’a amené dans ce club. J’étais incroyablement fier à chaque fois que j’enfilais ce maillot. Diriger l’équipe, représenter cette institution, le plus grand club du monde, était un honneur que seuls quelques footballeurs chanceux pouvaient avoir».

Des opportunités au mercato d’été 2023

Il a ajouté ensuite : «depuis mon arrivée ici, j’ai vécu une période inoubliable et couronnée de succès. Je ne pensais pas qu’en quittant Madrid quand j’étais jeune, nous réaliserions ce que nous avons fait ensemble. Maintenant, c’est le bon moment pour relever un nouveau défi, pour me dépasser à nouveau dans un nouvel environnement. Manchester sera toujours dans mon cœur, Manchester m’a formé et ne me quittera jamais.» Il est d’ailleurs retourné très rapidement à Manchester après un mercato d’été où il n’a pas trouvé chaussure à son pied.

Pourtant, son nom a été cité au sein de plusieurs gros clubs européens. Le Bayern Munich, qui cherchait un gardien pour jouer en attendant le retour de blessure de Manuel Neuer, a pensé à lui. Mais il n’était pas le plan A. Après la grave blessure de Thibaut Courtois, le Real Madrid a été lié à DDG. Mais les Merengues ont misé sur Kepa Arrizabalaga. Enfin, l’Espagnol a été approché par Al-Nassr, qui lui a offert un salaire XXL selon The Sun. Mais il a décliné l’invitation, lui qui préférait continuer sa carrière en Europe.

Il travaille en attendant qu’une porte s’ouvre enfin

Sans club, le natif de Madrid est resté à quai. Malgré cela, il a continué à travailler en attendant qu’une porte intéressante s’ouvre enfin. Pour mettre toutes les chances de son côté, le portier âgé de 32 ans a pu profiter des installations du centre d’entraînement de Carrington pour s’entraîner et se maintenir en forme. Le tout bien évidemment avec l’autorisation de Manchester United. En salle d’attente, De Gea a cru que le vent allait enfin tourner quand son nom a été cité à Newcastle, à la suite de la grave blessure de Nick Pope.

Une option qui a séduit le joueur, qui aurait dû accepter une réduction de salaire pour signer chez les Magpies. Mais finalement, les Toons n’ont pas donné suite. Toujours libre, l’ancien gardien de MU sait que ce mercato d’hiver 2024 est crucial pour lui. Il espère rebondir et se prépare. Mais pour le moment, ça ne se bouscule pas vraiment au portillon. Ce qui est d’ailleurs surprenant pour un gardien de son calibre. Malgré son expérience (629 rencontres jouées en pros), les clubs ne se précipitent pas pour le recruter. Récemment, on a évoqué un possible retour à Manchester United afin de combler l’absence d’André Onana pendant la Coupe d’Afrique des Nations.

Le mercato de la dernière chance ?

The Sun a aussi expliqué que Sir Jim Ratcliffe, qui a racheté 25% des parts du club anglais, aimerait le faire revenir. Mais pour le moment, rien à signaler sur le sujet. En Europe, à moins d’une blessure d’un gardien à son poste, peu de portes peuvent s’ouvrir aujourd’hui. Comme Hugo Lloris, qui a rejoint le Los Angeles FC, l’Espagnol va peut-être devoir ratisser plus large, même si son plan initial était de continuer sur le Vieux continent, de préférence en Liga.

L’Arabie saoudite peut donc être une option. Outre Al-Nassr, Al-Ettifaq a tenté une approche auprès de lui. La Major League Soccer, où l’Inter Miami a tenté le coup l’été dernier, peut représenter un point de chute séduisant. Mais le joueur aux 45 sélections avec la Roja ne semble pas vouloir s’engager dans un projet qui ne l’intéresse pas plus que ça. D’ailleurs, plusieurs médias ont annoncé qu’il serait prêt à prendre sa retraite, lui qui n’a plus joué depuis plus de 7 mois. En effet, son dernier match remonte au 3 juin dernier face à Manchester City en finale de la FA Cup. Ce mercato est donc celui de la dernière chance pour David de Gea, qui doit vie trouver un club. Attendre cet été, après un an sans jouer, sera très risqué. Avis aux amateurs !