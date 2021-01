Journal du Mercato : le Real Madrid veut tout chambouler

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

On débute ce Journal du Mercato en France, où l'OL devrait passer à l'action dans le dossier Gonzalo Montiel (24 ans). Le club rhodanien est à la recherche d'une doublure à Léo Dubois (26 ans) et aurait jeté son dévolu sur le défenseur de River Plate. Selon les médias locaux, une offre de 7 à 8 M€ va être proposée au club de Buenos Aires. Affaire à suivre...

Du côté de Paris, Dele Alli (24 ans) veut venir cet hiver et retrouver Mauricio Pochettino. Le club francilien aurait proposé un prêt avec option d’achat à Tottenham mais Daniel Lévy, le président des Spurs, ne souhaiterait toujours pas que son joueur quitte définitivement la capitale anglaise. Les négociations sont toujours en cours et pourraient être finalisées dans les prochaines semaines. Le PSG, également dans le flou concernant l'avenir de Kylian Mbappé (22 ans). Alors que des discussions quant à une prolongation de contrat s'éternisent, le club de la capitale envisagerait désormais de vendre son joueur afin de libérer des liquidités.

Enfin, James Léa-Siliki (24 ans) pourrait bien quitter le Stade Rennais cet hiver. Relégué sur le banc des remplaçants depuis plusieurs semaines, le milieu de terrain aimerait partir pour se relancer. Il pourrait d'ailleurs trouver preneur en Angleterre puisque Watford, pensionnaire de Championship, s'est concrètement positionné. Les deux clubs négocieraient sur la base d'un prêt avec option d'achat.

Les infos du jour à l'étranger

On prend la direction de l'étranger et de l'Allemagne où Dayot Upamecano (22 ans) pourrait bien être l'une des attractions du prochain mercato estival. En effet, le Bayern Munich a manifesté son intérêt par l'intermédiaire de Karl-Heinz Rummenigge, le président bavarois. «Nous allons bien sûr nous en occuper», a confié le dirigeant allemand au journal Bild. Sauf que les champions d'Europe en titre devront faire face à la concurrence de Manchester United, Manchester City et Chelsea sur ce dossier.

En Italie, Papu Gómez (32 ans) est entré dans le viseur du Séville FC. Monchi, le directeur sportif sévillan, serait très intéressé à l’idée de pouvoir récupérer le meneur de jeu de 32 ans, dont le contrat expire en juin 2022. Le club andalou compte sauter sur une bonne affaire en perspective, car le joueur de l'Atalanta est en conflit avec son club, et est cloué sur le banc.

Le focus du jour

On reste en Espagne pour notre focus du jour sur le Real Madrid. On le sait, Kylian Mbappé (22 ans) est érigé en priorité et pour réaliser une opération d'un tel calibre, les Merengues seraient prêts à sacrifier Eden Hazard (30 ans). Une vente qui permettrait au Real de récupérer des liquidités dans le but de formuler une offre de 150 M€ au PSG. Et pour arriver à ses fins, le Real dispose d'un argument de poids de son côté avec la présence de Zinedine Zidane sur le banc. Encore faut-il que l'entraîneur français soit toujours en place la saison prochaine ! Les temps sont durs pour le club madrilène qui enchaîne les défaites en Coupes. Si bien que le technicien français est critiqué et son avenir pourrait être lié à la fin de saison du Real.

Le Real qui doit également gérer l'avenir de ses joueurs et notamment celui de Sergio Ramos (34 ans). En fin de contrat en juin prochain, l'Espagnol n'a toujours pas prolongé et les discussions traînent en longueur. Les Merengues se montreraient d'ailleurs pessimistes dans ce dossier et le défenseur pourrait se laisser tenter par un nouveau challenge après 16 ans de bons et loyaux services. Et en cas de départ, Madrid aurait déjà trouvé son successeur puisque David Alaba (28 ans) aurait trouvé un accord contractuel avec les Merengues. En fin de contrat au Bayern Munich, l'Autrichien serait en bonne voie pour rejoindre libre, l'Espagne, la saison prochaine.

De son côté, Luka Modrić (35 ans) devrait rapidement prolonger au contraire de Lucas Vázquez (29 ans), sans proposition de la part du club et dont le départ semble désormais inéluctable. D'ici là, c'est dans le sens des départs que le Real Madrid va s'activer. Après le départ en prêt de Luka Jovic (23 ans) à l'Eintract Francort, c'est Martin Ødegaard (22 ans) qui pourrait faire ses valises. Si la Real Sociedad s'est positionnée pour un retour de son ancien joueur, le FC Séville serait également sur les rangs. À moins qu'Arsenal ne rafle la mise ! Le Real serait en effet disposé à prêter son jeune joueur en Premier League jusqu'à la fin de la saison afin qu'il s'aguerrisse au plus haut niveau et revienne plus fort l'été prochain.

Une vague de départs qui pourrait également concerner Álvaro Odriozola (25 ans). En manque de temps de jeu du côté de Madrid, le défenseur ne manquerait pas de courtisans. La Fiorentina et le PSG seraient venus aux renseignements dernièrement. Le Real ne devrait, quant à lui, pas retenir son joueur si une offre de 20 M€ arrivait sur le bureau des dirigeants.

Enfin, dernière rumeur en date associée au Real Madrid, celle menant à Houssem Aouar (22 ans). Reste à savoir si le Lyonnais pourrait être une priorité avec les difficultés économiques du moment. D'autant que Florentino Pérez veut frapper fort avec le recrutement d'un attaquant de renom.

Les principaux officiels du jour

Enfin, c'est officiel, l'AS Monaco a annoncé, hier soir, la signature de Krépin Diatta (21 ans) en provenance du FC Bruges. Le Sénégalais a signé un contrat de 5 ans contre un chèque de 16 M€.

Fin du suspense dans le dossier Arkadiusz Milik (26 ans). L'attaquant polonais est officiellement un joueur de l'Olympique de Marseille. L'ancien buteur du Napoli s'est engagé avec le club olympien sous la forme d'un prêt de 18 mois avec option d'achat.

Du côté de l'Allemagne, Danny da Costa (27 ans) est prêté par l'Eintracht Francfort à Mayence. Peu utilisé cette saison par son entraîneur, le latéral germano-angolais est donc prêté pour les six prochains mois.

Aleksandr Kokorin (29 ans) va enfin découvrir un championnat majeur. L'attaquant russe du Spartak Moscou s'est engagé avec la Fiorentina. C'est d'ailleurs le club moscovite qui a officialisé la transaction.

En Espagne, Ivan Saponjic (23 ans) va quitter l'Atlético de Madrid. Avec seulement deux matches de Liga au compteur depuis la saison dernière, l'attaquant serbe vient d'être prêté à Cadix jusqu'à la fin de la saison.

Enfin, en quête d’une doublure suite aux grosses difficultés rencontrées par Rúnar Alex Rúnarsson (25 ans), Arsenal a trouvé son bonheur. Les Gunners ont obtenu le prêt de Mathew Ryan (28 ans, Brighton) jusqu’à la fin de la saison.

Chelsea a officialisé le prêt de Fikayo Tomori à l'AC Milan. Le jeune défenseur central est prêté au leader de Serie A jusqu'en juin prochain avec option d'achat fixée à 28 millions d'euros.

