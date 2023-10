JT Foot Mercato : le FC Barcelone va se bâtir un milieu de terrain XXL

Le Barça cherche son nouveau Iniesta

Le FC Barcelone prépare déjà son prochain mercato estival ! Et le club catalan veut reconstruire son milieu de terrain à prix abordable. Selon Mundo Deportivo, 3 joueurs sont dans le viseur. Le premier d’entre eux est déjà bien connu, puisque c’est Florian Wirtz, le milieu de terrain de 20 ans du Bayer Leverkusen. Son nom avait déjà été lié au club catalan pour le passé, surtout qu’il s’est déclaré fan du Barça. Seulement, son prix risque tout de même d’être assez prohibitif. Ensuite, les dirigeants blaugranas ont ciblé Arthur Vermeeren, jeune milieu de terrain belge de 18 ans seulement. La sensation du Royal Antwerp a fait forte impression lors du match de Ligue des Champions perdu face au club catalan (5-0). Les dirigeants du Barça en auraient profité pour discuter avec leurs homologues belges. Le prix du joueur pourrait tourner autour des 20 M€. Enfin, le troisième joueur pisté par les Catalans est Alan Varela, même si pour l’instant, il n’est pas une piste prioritaire. Le milieu de 22 ans de Porto pourrait cependant être une bonne option pour apporter du nombre dans l’entrejeu, secteur où Xavi veut du renfort cet hiver pour épauler Oriol Romeu, seul milieu au profil défensif de l’équipe actuellement.

Un club anglais lance un appel du pied à Eden Hazard

Eden Hazard vient de raccrocher les crampons, mais un club veut déjà le sortir de sa retraite ! Au micro de talkSPORT, l’adjoint de David Moyes à West Ham, Kevin Nolan, ne s’est pas privé de proposer au désormais ex-joueur de 32 ans de rejoindre les Hammers, actuels 7es de Premier League : «Je prendrais le Hazard de Chelsea à West Ham, c’est certain», a-t-il d’abord plaisanté avant de retrouver son sérieux et faire une offre plus concrète à l’ex-Diable Rouge : «S’il veut venir et faire un essai, franchement, je lui offre. Je ne sais pas ce qu’en pense le coach David Moyes, mais moi, j’adorerais le voir faire un essai.» Reste à savoir ce qu’en pense le principal intéressé, mais ça serait un sacré come-back !

Les officiels du jour

Ça y est, Christophe Galtier a retrouvé un club ! Après avoir quitté le Paris Saint-Germain cet été, le Français est le nouvel entraîneur d’Al-Duhail, actuel quatrième de la Qatar Stars League. Il succède à l’Argentin Hernan Crespo. Du côté de Bordeaux, le club au scapulaire a officialisé aussi son nouveau coach ! Et c’est Albert Riera qui va s’asseoir sur le banc des Girondins. Le technicien espagnol de 41 ans qui a été champion de Slovénie l’an dernier avec l’Olimpija Ljubljana, et qui était jusque-là leader avec le NK Celje, est arrivé au bout de son aventure slovène. Ancien joueur de Liverpool et Galatasaray, il avait porté le maillot de Bordeaux entre 2003 et 2005 et va désormais en diriger l’équipe première. Il s’est engagé jusqu’en 2025 avec les pensionnaires de Ligue 2.