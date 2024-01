Serie A : la Lazio et Naples se quittent dos à dos au bout de l’ennui

Ce dimanche, la 22e journée de Serie A nous offrait un joli duel entre la Lazio (6e) et le Napoli (9e). Une rencontre qui a mis du temps à se démarrer entre deux équipes relativement timides qui revenaient aux vestiaires sur un score de parité nul et vierge. Pourtant ça s’est ensuite accéléré. De retour sur le terrain, Taty Castellanos allait marquer de fort belle manière avec un enchaînement contrôle de la poitrine puis retourné (46e).

La suite après cette publicité

Classement live Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Lazio 34 21 4 10 4 7 24 20 7 Bologne 33 21 5 8 9 4 25 20 8 Rome 32 21 9 9 5 7 34 25 9 Naples 32 21 5 9 5 7 30 25 10 Torino 31 21 1 8 7 6 20 19 Voir le classement complet

Néanmoins, l’arbitrage vidéo venait le calmer puisqu’il était en position de hors-jeu et son but a été fort logiquement refusé. Les deux équipes ont ensuite tenté d’emballer les débats, en vain. Finalement, les deux équipes se quittent sur un score de parité (0-0) et un contenu assez décevant qui n’arrange personne.