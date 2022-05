Borussia Dortmund : Dan-Axel Zagadou ouvre la porte à un retour en France

La suite après cette publicité

5 juin 2017. Grand espoir du Paris Saint-Germain, Dan-Axel Zagadou, alors âgé de 18 ans, rejoignait officiellement le Borussia Dortmund. Un coup dur pour le club de la capitale qui souhaitait lui offrir un nouveau contrat. Comme d'autres Titis avant lui, le robuste défenseur a préféré décliner l'invitation pour aller lancer sa carrière à l'étranger. Mais cinq ans après, celle-ci n'a pas vraiment décollé. Du moins, pas comme il l'espérait.

Talentueux et prometteur, Zagadou n'a jamais été un titulaire dans l'esprit de ses différents entraîneurs. Cette saison, Marco Rose ne l'a titularisé qu'à 15 reprises en 22 apparitions toutes compétitions confondues. Pourtant, le coach du BVB a milité en coulisses pour que sa direction prolonge le Français, en fin de contrat en juin 2022. Mais il n'a pas été écouté. Sebastian Kehl, le prochain directeur sportif, et le club ont été gênés par les multiples blessures de l'ancien joueur du PSG.

Zagadou ne dit pas non à la L1

Dans la foulée, Sport 1 a annoncé que Zagadou souhaitait s'en aller cet été afin d'avoir plus de temps de jeu et poursuivre sa progression. Ce qu'il a confirmé au micro de beIN Sports. «Pendant ces 5 années, je n'ai pas atteint tous les objectifs que je m'étais fixés à cause de certaines blessures et certains problèmes». Un constat lucide de la part du footballeur de 22 ans qui a évoqué son avenir ensuite.

«Je n'ai pas forcément de préférence. Je pense que mon choix sera très important pour la suite de ma carrière. Le plus important pour moi c'est de jouer. J'espère rester en Europe. Je vais voir avec mon entourage et mes agents ce qui sera sur la table, et on prendra la bonne décision tous ensemble.» Nul doute que des clubs de L1 se positionneront. De quoi l'intéresser ? «Un retour en Ligue 1 ? Bien sûr. En plus je suis parti très jeune à l'étranger, donc ça me ferait du bien de rentrer en France. Tout est possible, je ne me mets pas de barrière.» Avis aux amateurs !