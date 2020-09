La Juventus dans la tourmente avec l'affaire Luis Suarez, une porte de sortie s'ouvre en Italie pour Julian Draxler

La suite après cette publicité

La Juventus dans la tourmente

Qui aurait pu croire un simple examen d'italien n'aille aussi loin ? Personne sans doute. Mais c'est ce qui est en train de se passer avec l'affaire Luis Suarez. L'attaquant uruguayen, afin de rejoindre la Juventus, devait obtenir son passeport italien afin de ne pas prendre une place d'extracommunautaire au sein de l'effectif. Pour cela, il a passé et obtenu un examen d'italien à l'université de Pérouse. Mais quelques jours plus tard, on apprenait que ce test était finalement truqué et que Suarez avait triché pour l'avoir. Du coup, une énorme polémique enfle en Italie depuis deux jours. Elle continue ce matin. Mais parce que désormais, c'est la Juventus qui est visée. Selon la Gazzetta dello sport, des écoutes téléphoniques mettraient en cause le directeur sportif du club, Fabio Paratici. Selon le Corriere dello sport, une enquête pour corruption pourrait être ouverte ! Une situation qui a obligé la Juve à réagir, via son avocate, Maria Turco, en une de Tuttosport. Celle-ci a défendu le club en indiquant que le club «n'avait jamais demandé de traitement de faveur pour Suarez.»

La Lazio veut Draxler

Ce n'est un secret pour personne, le Paris Saint-Germain veut se débarrasser de Julain Draxler en ce mois de septembre. Et ce matin, l'édition romaine du Corriere dello sport indique qu'une porte de sortie pourrait s'ouvrir pour l'international allemand. Il s'agit de la Lazio. Le club de la capitale italienne serait intéressé par le milieu offensif et sait que Paris veut le vendre, à un an de la fin de son contrat. Mais un problème de taille pourrait faire capoter l'idée : le salaire de Draxler. Il est très élevé au PSG et donc trop supérieur aux grilles salariales de la Lazio. Pour venir à Rome, l'Allemand devra accepter de le baisser drastiquement. Vraiment pas sûr qu'il soit d'accord, lui qui se plait à Paris et veut rester jusqu'à la fin de son contrat, selon L'Équipe.

Conte ne lâche pas Kanté

Quand Antonio Conte veut quelque chose, il insiste jusqu'au bout. La preuve encore cet été avec Ngolo Kanté. Depuis la fin de la saison 2019-20 et une finale d'Europe Ligue perdue contre Séville, le coach des Lombards réclame l'arrivée du champion du monde français dans l'entrejeu. Pour le moment, il n'est pas entendu, mais selon la presse italienne, il poursuit son pressing incessant, comme lorsqu'il était joueur. Selon Tuttosport, il n'en démord pas, «il est insatiable», il veut Kanté ! Le Quotidiano Sportivo précise même que l'Inter serait prêt à mettre leur défenseur central Milan Skriniar dans la balance afin de faire craquer Chelsea. Mais pas sûr que cela fonctionne lorsque l'on regarde les dernières déclarations de Lampard sur le Français.