Le retour tonitruant de Bertrand Traoré en Premier League !

Parfois la carrière d’un joueur de football ne tient à pas grand-chose. Pour Bertrand Traoré, ce petit quelque chose s’appelle Unai Emery. Ne rentrant pas dans les plans de Steven Gerrard, l’ancien Lyonnais part en Turquie à Istanbul Başakşehir en août 2022. Après six mois corrects sur les rives du Bosphore (12 matches - 2 buts en Super Lig), l’Étalon casse contre toute attente son prêt pour revenir à Aston Villa dans les derniers jours du mercato hivernal.

Unai Emery a exigé son retour à Aston Villa

Pas du tout une décision à mettre au crédit du club turc bien au contraire. S’il est revenu à Birmingham fin janvier, c’est à la demande express du technicien espagnol qui apprécie l’international burkinabé et qui souhaite en faire un renfort de poids et d’expérience pour son équipe. Blessé au genou, Bertrand Traoré (27 ans) reprend l’entraînement en février et revient dans le groupe début mars et commence à retrouver les terrains de Premier League. Après deux entrées en jeu face à West Ham puis Bournemouth, le nouveau n°9 des Vilains rejoint le Burkina Faso et dispute 2 matches des éliminatoires de la CAN en tant que titulaire.

Ragaillardi par cette pause internationale, Bertrand Traoré revient encore plus fort en Angleterre. 85e minute du match face à Leicester où les deux équipes sont à égalité 1-1. En course pour une place européenne, Villa doit absolument l’emporter pour garder le contact avec le wagon de tête de la Premier League. C’est le moment choisi par Unai Emery pour faire entrer Traoré du banc de touche. Moins de deux minutes après son entrée en jeu, il place une merveille de frappe enroulée du gauche à plus de vingt mètres qui lobe le pauvre gardien des Foxes. Le stade exulte et Bertrand Traoré est célébré comme jamais.

2 buts en 2 matches et en 67 minutes de temps de jeu

Résultat victoire 2-1 et un bel hommage rendu par l’ancien coach du PSG à son buteur d’un soir. «Nous sommes très contents de Bertrand Traoré. Il est très apprécié dans le vestiaire. Tout le monde l’aime. Il a décidé de nous aider en revenant de Turquie et tout le monde apprécie le gars qu’il est et la façon dont il peut nous aider comme il l’a fait aujourd’hui.» Car oui, non seulement le Burkinabé est décisif sur le terrain, mais il prend aussi un poids important dans le vestiaire de l’actuel 6e de Premier League.

Une performance suivie d’une autre remarquée encore face à Nottingham Forest. Là encore, alors qu’il entre en jeu à la 28e minute, c’est lui qui délivre les siens d’un deuxième but en deux matches alors que le score est à 0-0. Avec 2 buts en 2 matches en 67 minutes de temps de jeu, Bertrand Traoré retrouve ainsi ses standards aperçus lors de sa première saison à Aston Villa (7 buts en 36 matches de Premier League en 2020-21) où même lors de ses débuts à l’OL (13 buts en 31 matches de L1 en 2017-18). De quoi réjouir Unai Emery qui prouve avec ce coup de maître qu’un club anglais n’a pas besoin de dépenser une fortune pour apporter une vraie plus value à son effectif en plein mercato d’hiver…