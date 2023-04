Wissam Ben Yedder condamné à 6 mois de prison par la justice espagnole

Joueur de l’AS Monaco depuis 2019, Wissam Ben Yedder va devoir rendre des comptes à la justice espagnole. AS relaie une information selon laquelle l’attaquant a été sanctionné par la justice espagnole pour fraude fiscale (lorsqu’il évoluait au Séville FC).

WBY a ainsi été condamné à six mois et un jour de prison et doit s’acquitter d’une amende de 133 798,70€. À noter toutefois que l’international tricolore ne passera pas par la case prison, car la justice a accepté « la suspension de la peine d’emprisonnement pour une période de deux ans, à condition que l’accusé ne récidive pas pendant la période de suspension. »

