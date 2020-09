Mercato : la Juventus accélère dans sa quête d'un numéro 9

La Vieille Dame est d'attaque. Cet été 2020, la Juventus a décidé d'injecter du sang neuf à un effectif vieillissant et marqué par l'échec face à l'OL en Ligue des Champions. Un attaquant est donc recherché depuis plusieurs mois par les têtes pensantes turinoises. C'était déjà le cas quand Maurizio Sarri était en poste et ça l'est toujours depuis qu'Andrea Pirlo a été nommé entraîneur de l'équipe première. Ce dernier a d'ailleurs confirmé la semaine dernière en conférence de presse qu'il ne comptait pas sur Gonzalo Higuain, à qui il reste une année de contrat.

La Juve veut du sang neuf

«Je l'admire beaucoup. Il a fait partie d'un cycle important, mais en discutant ensemble, on a décidé que nos routes allaient se séparer. Il a été mis à l'écart. On a décidé de prendre cette décision.» Si la Juve espère bien régler ce dossier en résiliant son contrat à l'amiable, elle est partie en quête de son successeur en parallèle. Une mission qui n'est pas évidente car il faut trouver un joueur qui soit compatible avec la machine à marquer des buts Cristiano Ronaldo tout en l'étant aussi avec le style de jeu qu'Andrea Pirlo voudra mettre en place.

Ces dernières semaines, le nom d'Arkadiusz Milik a été souvent cité. À la fin du mois de juillet, la presse italienne parlait d'un accord antre le Polonais de 27 ans et la Juventus. Mais cela ne s'est pas confirmé, d'autant que le Napoli demande 40 millions pour un joueur à qui il reste un an de contrat (juin 2021). Ce qui est jugé trop élevé par les Turinois. Des Turinois qui avanceraient à présent sur deux autres pistes. La première mène à Edin Dzeko (34 ans). Un joueur âgé certes, mais qui présente l'avantage de bien connaître la Serie A après cinq années à la Roma.

Avantage Suarez pour le moment

L'autre piste est beaucoup plus récente. Elle mène à Luis Suarez (33 ans). En fin de contrat dans un an, l'Uruguayen est aussi un redoutable buteur, lui qui a aussi montré qu'il était capable de cohabiter avec de grandes stars comme Messi et Neymar. L'attaquant né en 87 n'entre pas dans les plans de Ronald Koeman et du Barça, qui cherchent à s'en débarrasser. Si plusieurs écuries, dont le PSG, suivent son cas, la Juventus est aussi intéressée. Après un premier échange entre Suarez et Pavel Nedved, le vice-président de la Juve, une réunion plus approfondie se serait tenue pour évoquer les contours du contrat d'El Pistolero selon Mundo Deportivo.

Celui-ci arriverait libre mais gagnerait 10 millions d'euros par an. Ce qui serait plus que Dzeko, qui réclamerait 7,5 millions d'euros mais pour lequel il faudrait payer un transfert. Un duel final entre deux pointures donc, qui tournerait, pour le moment, à l'avantage de Luis Suarez puisque la Roma ne compte pas lâcher Dzeko à un rival sans avoir trouvé son remplaçant. Mais rien n'est perdu puisque la presse italienne assure que le premier des deux qui réglera sa situation devrait débarquer chez les champions d'Italie 2020. Verdict dans quelques jours !