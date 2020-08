Ronaldo, Dybala, Higuain : Andrea Pirlo dévoile ses intentions pour le mercato de la Juventus

Andrea Pirlo effectuait sa première rentrée des classes. Intronisé entraîneur de la Juventus le 8 août dernier, l'ancien milieu de terrain, désormais âgé de 41 ans, a dirigé sa première séance d'entraînement ce lundi. Aujourd'hui, il faisait face aux médias pour ce qui était sa première conférence de presse depuis sa nomination. Forcément, il se savait attendu, d'autant qu'il y a de quoi dire sur l'actualité de la Juventus après son élimination dès les 8es de finale de la Ligue des Champions, le départ de Maurizio Sarri, le mercato qui s'annonce chaud à tous les étages et le nouveau projet de jeu.

La suite après cette publicité

Concernant le marché des transferts, le champion du monde s'est montré assez clair. Déjà, il ne compte plus sur Gonzalo Higuain. «Je l'admire beaucoup. Il a fait partie un cycle important mais en discutant ensemble, on a décidé que nos routes allaient se séparer. Il a été mis à l'écart. On a décidé de prendre cette décision.» L'attaquant argentin est donc sur le départ, alors que pour Sami Khedira, la situation n'est pas encore fixée, surtout que le milieu de terrain allemand est actuellement blessé.

Pirlo veut garder CR7 et Dybala

Le coach bianconero a bien sûr des envies particulières pour ce mercato même s'il n'a pas souhaité s'étendre sur le sujet. «Je suis l'entraîneur et je veux certains types de joueurs. Je parle au club parce que j'ai des idées spécifiques.» Il a en revanche expliqué le rôle qu'il attendait de la seule et unique recrue de la Vieille Dame à l'heure actuelle, Arthur Melo. «Nous l'avons admiré à Barcelone. C'est un milieu de terrain de construction qui peut remplir plusieurs rôles. Des joueurs de qualité peuvent le faire, il en est capable et il deviendra très utile cette saison.»

Evidemment, il a été questionné sur le rôle à venir de Cristiano Ronaldo, dont le nom a été mentionné du côté du PSG, comme nous le révélions, et de Paulo Dybala, lui aussi annoncé pour un possible départ cet été. «Ronaldo et moi nous avions déjà parlé il y a quelques jours, puis nous avons bavardé sur le terrain en parlant de tout. Nous aurons le temps d'entrer dans les détails et d'aller aux aspects technico-tactiques. Dybala ? Il n'a jamais été mis sur le marché. Pour moi, il est un acteur important et fera partie du projet. (...) Les joueurs de qualité peuvent jouer ensemble tant qu'il y a un sens du sacrifice. » Pirlo compte bien sur ses deux stars pour que la Juve reste au sommet et atteigne le toit de l'Europe.