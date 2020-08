Juventus : Andrea Pirlo poursuit sa révolution

Depuis l'arrivée d'Andrea Pirlo sur le banc de touche de la Juventus au début du mois d'août, les gazettes italiennes sont en feu. Chaque jour, de nouveaux joueurs sont annoncés sur le départ, comme d'autres sont présentés comme de sérieuses cibles pour le champion d'Italie en titre. Pour l'instant, seul Blaise Matuidi a fait ses valises, direction Miami, alors que certaines rumeurs envoient Paulo Dybala loin de Turin, plus pour des raisons financières que sportives.

De même pour Cristiano Ronaldo, qui voudrait lui partir pour relever un nouveau challenge. Selon nos informations, Leonardo (PSG) et Jorge Mendes auraient déjà discuté de son cas. Mais s'il y a deux joueurs dont le départ est évident, ce sont bien Gonzalo Higuain et Sami Khedira. La Vieille Dame souhaite tellement s'en séparer... qu'elle est prête à les libérer de leur contrat, quitte à faire une croix sur de potentielles indemnités de transfert. C'est ce qu'affirme Sky Italia. La direction du club ne compte pas sur les deux joueurs et discute d'une compensation financière avec les agents de l'Argentin et de l'Allemand.

Andrea Pirlo veut retrouver Arturo Vidal

Toujours selon le média, d'autres joueurs comme Mattia Perin pourraient vite prendre la porte. Le portier serait notamment suivi par Fulham. Mais surtout, le quotidien chilien La Cuarta dévoile que l'entraîneur du club piémontais a déjà passé à un coup de fil à Arturo Vidal, joueur du FC Barcelone qu'il a côtoyé à Turin lorsqu'il était encore joueur.

L'Italien estime que le Chilien peut beaucoup apporter à son équipe, et Gianluigi Buffon, autre ancien coéquipier du milieu de terrain de la Roja, aurait aussi lancé l'opération séduction auprès du sulfureux joueur à l'iroquois. On rappelle que Vidal, sous contrat jusqu'en 2021, fait partie des éléments considérés comme indésirables par la direction de l'écurie de Liga, et même s'il a affirmé vouloir rester, il risque d'être mis à la porte contre sa volonté. Affaire à suivre...