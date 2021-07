Équipe de France, mercato : les conseils de Nicolas Anelka à Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Il y a une semaine, l'équipe de France disait à adieu à l'Euro 2020. Les Bleus, grands favoris du tournoi, sortaient en huitièmes de finale, éliminés aux tirs au but par la Suisse. Une grosse désillusion pour les Tricolores et Kylian Mbappé, qui a raté le 5e tir. Nicolas Anelka a tenu à adresser une lettre ouverte au jeune attaquant du Paris SG. Pour The Athletic, l'ancien international (69 sélections, 14 réalisations) a tenu à évoquer cette expérience douloureuse, compliquée à effacer.

«Cher Kylian, j’aimerais te dire que tout sera facile, que tu oublieras vite et que rejouer sera une bouffée d’oxygène. Mais le football n’est pas comme ça. Un penalty est la meilleure manière de conclure un match quand tu gagnes, mais quand tu perds, c’est cruel. C’est une cicatrice qui te marque, qui s’estompe mais ne s’efface jamais vraiment. Tu te sens toujours seul. Tu dois vivre avec et travailler, travailler, travailler sur le terrain, jouer des matches, marquer des buts, pour pouvoir commencer à oublier. Mais tu n’oublies jamais complètement. Je n’ai jamais oublié, je n’oublierai jamais», a confié celui qui avait raté un penalty en finale de Ligue des Champions 2008 contre Manchester United lorsqu'il évoluait à Chelsea.

Un cicatrice indélébile

«Les buts sont un remède, à court terme. Mais c’est toujours là, présent dans ton esprit, impossible à effacer. Les buts réduiront l’effet, c’est vrai, mais quand on pense au penalty, il est impossible d’effacer l’impression que c’est vraiment de notre faute si on a perdu. Ce n’est peut-être pas juste, mais tu es automatiquement vu comme le coupable. Tu porteras le poids de la situation, sachant que tout le monde te regarde et pense que c’est de ta faute si la France a perdu contre la Suisse en 8es, même s’il y avait d’autres problèmes dans l’équipe», a-t-il ajouté avant de poursuivre.

«Il y a trois ans, tu étais le héros, mais soudainement, toute la France l’a oublié et tu vas devoir avaler les insultes. Je ne pense pas que ce soit normal. C’est la cruauté du football, mais il faut que tu l’acceptes parce que ça peut t’emmener tellement haut et aussi très bas. Pas facile de trouver l’équilibre. Je sais que tu es fort. Je sais que tu es fier. Je sais que tu voudras montrer que tu es assez fort pour revenir avec un grand état d’esprit et ton talent. Tu es mature et tu peux rebondir. Mais ce ne sera pas facile, surtout pour un attaquant», lui a-t-il glissé, prêt à en parler avec lui.

Quitter le PSG pour devenir roi

Mais le natif de Trappes n'en est pas resté à cet échec retentissant. Il a également glissé quelques conseils au meilleur joueur de Ligue 1 cette saison pour son avenir. «Tu as été si bon depuis que tu t'es révélé à Monaco et que tu as franchi un nouveau palier au PSG. Tu joues dans une équipe qui est devenue un grand club capable de gagner la Ligue des Champions. Il semblerait que tu vas rester une année de plus, tu auras ensuite une grande décision à prendre. C'est un peu plus compliqué pour toi que pour moi à l'époque. Tu as au moins deux options : rester à Paris ou aller au Real Madrid. Les deux peuvent gagner la Ligue des Champions désormais. Quand j'étais au PSG, ce n'était pas le cas», a-t-il glissé avant d'insister.

«Ton choix dépend de ce que tu veux accomplir en football. Si tu veux les plus grands honneurs, tu devras quitter le PSG à un moment donné. Quoi que tu fasses à Paris, ce sera bien, mais tu auras toujours quelqu'un pour dire : "c'est bien ce que tu as fait au PSG, mais ce n'était que la France". Les meilleurs championnats sont en Angleterre et en Espagne, donc tu n'as pas pu encore te mesurer aux meilleurs joueurs dans le meilleur championnat. Tu devras décider», a-t-il martelé avant d'ajouter.

«Bon courage»

«Si tu veux gagner le Ballon d'Or, ce à quoi tu devrais aspirer pour faire écho à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, tu devras te mesurer aux meilleurs. Tu ne peux pas dire que tu te mesures aux meilleurs régulièrement quand tu es au PSG. La Ligue 1 n'est pas facile, ne vous méprenez pas, mais je pense que le championnat le plus difficile est en Angleterre. Donc, si tu veux être l'un des meilleurs, tu dois faire ce que tu fais avec le PSG à Chelsea, Manchester United, Arsenal, Manchester City ou Liverpool. Ou aller en Espagne au Real Madrid ou au Barça. Ou peut-être en Italie. Là, nous pourrons parler d'un impact plus global», a-t-il assuré.

Le message est donc clair : pour son aîné, Mbappé doit quitter le PSG, où son contrat expire en juin 2022, pour assouvir sa soif de grandeur et de titres. Pas sûr que les supporters du PSG apprécient le conseil. Nicolas Anelka, l'incompris, s'en moque. Sa missive ne s'adresse qu'à une seule personne : Kylian Mbappé. «Kylian, bonne chance pour tes prochaines étapes. Bon courage (en français dans le texte)», a-t-il conclu, signant d'un affectueux Nico. On a hâte de savoir ce que l'intéressé pense de tous ces conseils...