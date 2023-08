La France et la Juventus rêvent d’un retour du grand Paul Pogba !

La suite après cette publicité

C’était l’un des transferts phares de l’été 2022. Parti de la Juventus en 2016 pour retourner à Manchester United, Paul Pogba n’avait pas vraiment réussi son pari avec les Red Devils. Six ans plus tard, c’était donc libre qui revenait du côté du Piémont avec la volonté de donner un nouveau souffle à sa carrière. Mais rien ne s’est passé comme prévu pour celui qu’on surnomme "La Pioche". Signant pour quatre ans, il fera l’objet d’un chantage via son frère Mathias Pogba qui parasitera son début de saison. Dans le même temps, il multipliera les pépins physiques. D’abord une blessure au ménisque en pleine préparation lui faisant manquer la fin de la préparation et le début de saison. Puis, il a finalement dû être opéré au genou et n’a pas eu la possibilité de disputer la Coupe du monde 2022. Depuis, c’est 5 autres blessures que le natif de Lagny-sur-Marne a subies avec la Juventus lui faisant manquer pas moins de 43 rencontres depuis son retour à Turin. Ne disputant que 10 bouts de matches la saison dernière pour 161 minutes de jeu et une seule titularisation (sorti sur blessure après 24 minutes de jeu), le bilan de l’exercice 2022/2023 ne laissait pas place à l’optimisme pour la suite de la carrière du joueur de 30 ans.

Dés lors, la question de son avenir était toute naturelle et se posait pour l’international français (91 capes, 11 buts). Évoqué en Arabie saoudite du côté d’Al-Ahli, Paul Pogba n’a pas bougé et il est resté à la Juventus. Une stabilité qui pourrait lui faire du bien, d’autant que l’idée de retrouver l’équipe de France alors que l’Euro 2024 pointe le bout de son nez pourrait lui trotter en tête. Cependant, la tournée américaine de la Vecchia Signora a été freinée par son corps une nouvelle fois. «Je ne sais pas quand Pogba reprendra l’entraînement avec le reste de l’équipe. Je ne pense pas pouvoir l’utiliser lors des deux prochains tests contre Milan et le Real Madrid. Il n’a pratiquement jamais travaillé avec nous, il progresse bien, mais la prudence est de mise, car la même chose s’est produite l’année dernière. Il semblait que tout allait bien et puis il s’est arrêté. Quand je le vois courir, il me semble qu’il est meilleur, mais nous préférons attendre au moins un mois pour voir s’il peut être disponible pour l’équipe» expliquait Massimiliano Allegri il y a exactement un mois au sujet du Français.

Paul Pogba est revenu sur les terrains

Toujours attentive à la moindre offre pour son joueur, la Juventus espère également pouvoir compter sur lui et justement, le retour de Paul Pogba a été progressif et intervient enfin. Buteur en amical avec la Juventus le 16 août dernier contre Alessandria, pensionnaire de Serie C, la troisième division italienne, il a ainsi pu faire le plein de confiance et ainsi voir enfin peut-être le bout du tunnel. Sur le banc contre l’Udinese (3-0) le 20 août dernier lors de la première journée, Paul Pogba a enfin pu retrouver les terrains ce dimanche contre Bologne (1-1). Une rencontre où il aura disputé 24 minutes et ainsi pu tester à haut niveau ses dispositions physiques. Il s’est montré rassurant après le match au micro de DAZN : «je vais très bien physiquement. Je suis content de retrouver les terrains, faire la chose que j’aime le plus au monde. J’ai besoin de temps de jeu, d’entraînements, d’être sur la pelouse, il ne me manque que ça. Je veux revenir en force.» Un retour apprécié à la Juventus qui n’entend pas brûler les étapes à l’image des propos de Marco Landucci, l’adjoint de Massimiliano Allegri : «il doit améliorer sa condition physique et espérer que son genou le laisse tranquille. Nous sommes en train de le gérer. Quand Paul se sent bien, c’est un joueur différent des autres.»

Une bonne nouvelle pour la Juventus, mais aussi pour l’équipe de France. Didier Deschamps peut se frotter les mains de revoir un de ses leaders revenir doucement à son niveau. En tout cas il l’attend et lui a tendu la main dans un entretien pour le Parisien : «il faut qu’il retrouve tous ses moyens. J’échange avec lui, évidemment, mais dans sa reprise, il y a un temps incompressible , il faut qu’il enchaîne les séances d’entraînement, puis les entrées en jeu, puis les matches, et que son corps résiste. Je veux Paul en équipe de France si c’est Paul. Mais je pense qu’il peut revenir, il en a le mental, les capacités.» Absent de l’équipe de France depuis le 29 mars 2022 et une victoire 5-0 contre l’Afrique du Sud et alors que Didier Deschamps dévoilera sa liste ce jeudi, Paul Pogba semble encore un peu court et sait qu’il va devoir continuer à cravacher pour retrouver son niveau et sa stature d’antan. Néanmoins, la situation semble redevenir envisageable pour l’ancien Havrais.