Chelsea ne peut pas virer Mauricio Pochettino !

Rien ne va plus à Chelsea ! Depuis plusieurs semaines, les Blues alternent entre le bon et le moins bon et Mauricio Pochettino peine à trouver la formule gagnante avec les pensionnaires de Stamford Bridge. Plus que jamais sur la sellette après deux défaites humiliantes, l’ancien coach de Tottenham et du Paris Saint-Germain agace pour sa faiblesse tactique qui a mené le club londonien à une triste onzième place au classement.

Pourtant, il se pourrait que l’ancien défenseur soit épargné par une éviction en raison du fair-play financier. Comme le rapporte le Daily Mail ce lundi, Chelsea craint qu’un licenciement de Pochettino ne les expose à une sanction du fair-play financier, en raison du coût de son limogeage. Pour se séparer de ce dernier, il faudra d’abord que les Blues vendent plusieurs joueurs d’après la publication anglaise. Pas évident au vu des dernières performances londoniennes…