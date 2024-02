Chelsea : ça vire au désastre…

L’intégration des nombreuses recrues, des consignes d’un nouveau coach, Mauricio Pochettino, l’absence de joueurs phares (Nkunku, Fofana, James), autant d’excuses qui pouvaient être acceptables pour les fans de Chelsea, vaccinés par une dernière saison achevée à la 12e place. Un nouveau projet prend parfois du temps à s’installer. Mais là, c’en était trop pour les supporters présents à Stamford Bridge ce dimanche après-midi.

La suite après cette publicité

Lorsque Cunha a inscrit le 4e but de Wolverhampton, sur penalty, les sifflets et huées ont couvert la joie des fans adverses présents. Ils étaient déjà dominants à la pause pour sanctionner une première période médiocre, avec des Wolves qui menaient 2-1 après avoir pourtant encaissé le premier but, signé Palmer. Le jeune Anglais chipé à Manchester City est l’une des rares satisfactions de la saison côté Chelsea. Car pour le reste, c’est au mieux moyen.

À lire

Chelsea : l’échange surréaliste entre Mykhaylo Mudryk et un fan !

Pochettino contesté et touché

Encore une fois, l’équipe dirigée par Pochettino a encore manqué de rythme, d’intensité, et même de concentration, au vu des buts encaissés face aux Wolves. La claque reçue contre Liverpool mercredi dernier (défaite 4-1) a visiblement fait du mal aux têtes. Le problème est désormais aussi psychologique, car au regard du onze aligné, on peut estimer qu’il s’agissait du meilleur onze possible pour les Blues. Avec Nkunku titulaire en pointe, le duo Caicedo-Fernandez à la récupération.

La suite après cette publicité

Les spectateurs de Stamford Bridge ont pourtant encore assisté à un naufrage, réclamant le retour de Roman Abramovitch, pendant que les fans des Wolves chambraient Pochettino au son du célèbre « tu seras viré demain matin ». Rendez-vous compte, Chelsea est 11e de Premier League, après 23 journées, et compte 31 points. Comme il y a un an à ce même stade de la compétition. Pire, Chelsea a encaissé plus de buts qu’il n’en a marqué en Premier League (39 contre 38). Des statistiques indignes d’un club de ce rang, qui semble s’être totalement perdu depuis le rachat de Todd Boehly.

Mauricio Pochettino, censé incarner le renouveau des Blues, est aujourd’hui pointé du doigt par de nombreux supporters, mais aussi pour la femme de Thiago Silva. Qui stigmatisent l’absence de progrès de l’équipe, certains choix discutables, un charisme discutable et des déclarations jugées déconnectées de la réalité du terrain. Les déclarations, justement, il en a distribué quelques-unes en conférence de presse. «Je pense que nous ne sommes tous pas assez bons. Pour le moment, c’est la réalité. Moi aussi. Ce que nous montrons aujourd’hui, c’est que nous ne sommes pas assez bons. Nous n’avons pas géré la situation correctement. Personne ne peut être en sécurité, non ? Je ne veux pas venir ici et dire que je suis le meilleur. Pour le moment, nous ne sommes pas à la hauteur de l’histoire du club, c’est vrai. Nous devons accepter et être critiques. Nous n’abandonnerons pas», a-t-il lancé. Sauf si le propriétaire en décide autrement…