Karim Benzema envoie un message à la France

Il aura été l'éclaircie dans le ciel gris de Bucarest. De retour en équipe de France, cinq ans après sa dernière convocation en bleu, Karim Benzema aura marqué de son empreinte un Euro terni par une élimination en huitième de finale face au voisin suisse. Auteur de quatre buts, deux doublés, face au Portugal et à la Suisse, KB9 était attendu et a répondu présent. L'attaquant, parti se ressourcer avant d'attaquer une 13e saison au Real Madrid, sous les ordres de Carlo Ancelotti, a remercié coéquipiers, staff et plus globalement la France pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé pour son retour.

«Ému de voir ces images, j’aurais aimé voir notre équipe de France au sommet, merci aux supporters de toujours croire en nous, les défaites comme les obstacles nous poussent à nous dépasser. Ce n’est que partie remise, on reviendra plus fort», a-t-il d'abord écrit sur Instagram, avant de poursuivre. «Je tiens également à remercier tous mes coéquipiers, le staff et toute la France d’avoir accueilli mon retour avec autant de bienveillance». Prochains matches des Bleus : en septembre, dans l'optique de la qualification pour le Mondial 2022. Puis viendra la demi-finale de Ligue des Nations face à la Belgique le 7 octobre. Avec Karim Benzema ? Cela semble être une évidence.